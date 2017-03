Congo-Kinshasa: Application de l'Accord - Le prof. Kalele dissipe les malentendus

« Lors des plénières, le Rassemblement a estimé que si la MP s'en tient à la liste des trois noms, il considère qu'elle est en train de le tourner en bourrique. Kabund n'a pas agi par lui-même », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Kabund a été 'vendu', voire trahi. Si les politiques ne savent pas respecter leur parole et que les gens continuent à tergiverser à la Cénco, il faut que le peuple se prenne en charge ».

Concernant l'organisation des élections, il estime que le camp de la MP veut que les choses traînent en longueur pour s'éterniser au pouvoir. « Nous sommes déjà au mois de mars, le délai convenu pour l'organisation des élections est de douze mois. Nous venons donc de perdre trois mois. Cela signifie qu'on a déjà écorché ce délai et on est en train de tendre vers la violation de l'Accord en ce qui concerne les échéances électorales », a-t-il stigmatisé.

Matthieu Kalele rappelle qu'avant Noël, les participants étaient invités à aller signer, mais sans succès. Avant d'indiquer qu'il n'y a pas de raison qu'on signe l'Accord pendant que la question de désignation du Premier ministre reste pendante. « Si on doit signer, c'est pour que les institutions soient mises en place. Il faut qu'on se mette d'accord que le camp présidentiel ne change pas de position. Il y a un Premier ministre désigné par le Rassemblement et investi par le président de la République pour entrer en fonction. Si cette question n'est pas résolue, pourquoi on va signer », s'est-il interrogé.

Pour lui, il importe d'appliquer l'accord en prenant en compte toutes les dispositions qui y sont prévues et appelées à être respectées. « Je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles les deux parties prenantes ne se sont pas encore mises d'accord. Je sais également que le camp présidentiel complique et retarde la signature. Il n'y a pas de bonne foi là-dedans », a-t-il fustigé.

