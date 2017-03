Congo-Kinshasa: Compte à rebours

Entre-temps, le blocage se cristallise. C'est sur les ministères régaliens, la formulation consensuelle pour la désignation du futur locataire de la Primature, la problématique de la continuité ou non de la médiation de la Cénco et le remplacement du président du comité national de suivi de l'Accord. Aujourd'hui, la crainte est de voir ces divergences atomiser définitivement l'Accord de la Saint-Sylvestre avec tous les risques que cela comporterait. Et dans cette éventualité, qui en portera la responsabilité ? Une responsabilité face à un peuple poussé par lui-même, parce qu'il aura ras-le-bol et exprimera son désespoir de manière que personne ne sait prévoir.

Un pas en avant un jour auparavant, deux voire trois pas en arrière, le jour suivant. C'est à ce rythme que se déroulent les discussions directes entre Majorité et Opposition au Centre interdiocésain. Un rythme qui impacte directement sur la marche de la nation. Entre espoir et déception, la population attend le rendez-vous du 27 mars pour découvrir ce que sera la recette Cénco.

