Algérie: Boxe - L'Algérie perd sa place au comité exécutif de l'AIBA

Selon les articles 35 et 36 des statuts généraux de l'instance internationale, les candidats au Comité exécutif doivent être désignés par leur fédération nationale respective et exercer leurs fonctions à titre de président, secrétaire général, directeur exécutif, président d'honneur vice-président honoraire ou membre honoraire, ayant été nommés conformément aux règlements de la fédération nationale.

"En raison des récentes élections dans votre pays et la perte de votre statut de président, nous vous informons, malheureusement, que vous n'êtes plus admissible à exercer au sein du Comité exécutif de l'AIBA.", lit-on dans le document adressé par l'instance internationale de boxe.

