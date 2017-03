Algérie: Le plasticien et photographe Ammar Bouras expose à Alger

L'attaquant du MO Béjaïa Ahmed Messaâdia, auteur d'un but vendredi lors du match nul… Plus »

Photographe, plasticien et vidéaste, Ammar Bouras, diplômé de l'Ecole des Beaux-arts d'Alger où il avait également enseigné, expose ses œuvres depuis 1992 en explorant les ressources communes à la peinture et la photographie.

Une très grande quantité de déchets métallique (barils et ferraille) témoigne par les photos de Ammar Bouras de l'ampleur de l'impact environnemental de ces essais, notamment sur la flore quasi inexistante et les rares cours d'eau.

L'objectif du photographe s'est longuement attardé sur les environs du mont Taourirt Tan Afella, où 13 essais nucléaires de l'armée française se sont déroulés entre 1961 et 1966, témoin d'une logique militaire sacrifiant homme, faune et flore sur plusieurs générations.

Alger — Une exposition de photographie d'art et de sculpture, mettant en avant le traumatisme géologique et environnemental des essais nucléaire français à In Ekker (nord de Tamanrasset), a été inaugurée vendredi à l'espace d'art contemporain "Espaco" à Alger.

