Ile Maurice: Pratique illégale - Les petites classes du primaire n'échappent pas aux leçons

C'est un secret de Polichinelle dans les écoles primaires. Bien que ce soit illégal de donner des leçons aux élèves en Grade 4 (anciennement Standard 4) et dans les classes inférieures, cette pratique a bel et bien cours. Au nez et à la barbe du ministère de l'Éducation. Selon nos informations, une institutrice aurait même été épinglée par la Mauritius Revenue Authority il y a quelques semaines.

Les leçons particulières sont dispensées non seulement aux écoliers du Grade 4 et du Grade 3 mais même aux tout-petits du Grade 1. Les cours se font loin des écoles primaires, chez les enseignants ou alors chez les élèves. Pas de publicité, encore moins de petites annonces - c'est un système qui fonctionne surtout par le bouche-à-oreille.

«Oui, j'ai choisi de faire prendre des leçons à ma fille en Grade 4. Je pense qu'elle en a besoin. Et avec le Nine- Year Schooling, j'ai l'impression qu'il y aura encore plus de compétition. Les leçons sont nécessaires», explique une mère dont la fille fréquente une école d'élite.

Cette fonctionnaire croit dur comme fer au «miracle» des leçons particulières. N'enfreint-elle pas la loi ? Prend-elle des précautions ? «Pas spécialement. Tout le monde le sait, je ne veux que le meilleur pour ma fille», affirme-t-elle.

Aucun enseignant donnant des leçons particulières aux élèves en Grade 4 n'a voulu répondre à nos questions. Cependant, le président du Government Teachers' Union, Vinod Seegum, ne cache pas les faits. «Oui, je suis au courant que des enseignants donnent des leçons. Plusieurs parents y sont favorables», reconnaît-il.

L'abolition des leçons en Grade 4 remonte à 2012

Le syndicaliste fait ressortir que certains parents demandent même aux instituteurs de donner des cours chez eux. Et la loi dans tout cela ? «Combien de lois sont bafouées au quotidien ? Et si je vous dis que les parents même rassurent les enseignants en leur disant qu'il n'y aura aucun problème ! "Pa gagn traka, donn ou leson ou", disent-ils», poursuit Vinod Seegum.

Pour le syndicaliste, l'interdiction des leçons particulières en Grade 4 n'est jamais entrée dans les mœurs. Les parents ne l'ont jamais comprise. «Les leçons particulières ne sont pas près de disparaître. Des parents ne savent même pas que des leçons en Grade 4 et dans les classes en dessous sont illégales. Il n'y a pas eu de communication, les gens ne s'y sont pas préparés», souligne-t-il.

L'abolition des leçons en Grade 4 remonte à 2012. Selon l'Education Act, toute personne qui enfreint cette loi est passible d'une amende ne dépassant pas Rs 2 000 et d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.

Interrogée par l'express, la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a déclaré : «Les leçons en Grade 4 sont interdites. Si cela se fait, il faut le faire savoir. Nous prendrons les actions nécessaires.»