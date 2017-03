Sénégal: Découvertes de pétrole et de gaz - Le directeur général de Petrosen appelle à un « débat sain »

Un « débat sain et constructif » autour des découvertes de pétrole et de gaz. C'est le souhait du directeur général de Petrosen, Mamadou Faye qui s'exprimait, hier, à l'ouverture du séminaire de mise à niveau des journalistes sur l'exploration-production pétrolière et gazière au Sénégal.

La société des pétroles du Sénégal (Petrosen) a initié, hier, un séminaire de mise à niveau sur les enjeux de « l'exploration et la production de pétrole et de gaz » au profit des journalistes. A l'ouverture de la rencontre, le directeur général, Mamadou Faye a déploré le « débat très politique » autour des découvertes de pétrole et de gaz, « parfois perçues comme un potentiel fléau voir une malédiction ». « Beaucoup de fausses informations ont été véhiculées par des gens qui n'ont aucune expertise sur la nature des opérations dont ils parlent », a-t-il regretté. « Ils ont surtout contribué à alimenter un débat qui ne sert pas nécessairement les intérêts du Sénégal », a-t-il poursuivi, soutenant que la découverte d'hydrocarbures dans un pays doit toujours être perçue comme « une aubaine », car présageant « la possibilité de régler des problèmes énergétiques du pays ». Pour M. Faye, l'exploitation pétrolière et gazière va entrainer « des changements économiques et sociaux importants qui comporteront des aspects positifs et négatifs sur lesquels, il invite à réfléchir, à débattre afin d'y apporter les meilleures solutions.

C'est dans ce sens que s'inscrit ce séminaire qui répond, selon lui, « à un souhait des plus hautes autorités du pays, pour assainir le débat ». Il a lancé un appel pour un « débat constructif » sur l'apport de ces ressources sur le développement économique et social du Sénégal. « Votre métier vous amène à être proche de la population et fait de vous des vecteurs capables d'informer et de porter la bonne information à la population », a rappelé le directeur général de Petrosen, et non sans solliciter le concours des professionnels des médias « pour asseoir un débat sain qui va dans le sens des intérêts des Sénégalais ». Il a loué des initiatives des professionnels des médias qui ont permis aux populations de suivre les activités dans le secteur et surtout de connaître les différents acteurs sur le terrain, avant de les inviter à maintenir ce cadre de collaboration, de partage de l'information afin de mieux informer l'opinion nationale et internationale sur les activités pétrolières au Sénégal, notamment les choix stratégiques. Le conseiller technique du ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, chargé des hydrocarbures, Mahanta Guèye, est allé dans le même sens pour indiquer que pour un sujet si complexe du sous-secteur des hydrocarbures, « il faut non pas en maîtriser toutes les arcanes mais tout au moins en avoir une bonne connaissance ».

Coût des opérations : Plus d'un milliard de dollars investis par les compagnies pétrolières depuis 1981

Le conseiller technique du ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, chargé des hydrocarbures Mahanta Guèye a indiqué que plus d'un milliard de dollars d'investissements ont été engagés à perte dans l'exploration au Sénégal depuis 1981, avant la découverte de 2014 pour un total de 160 puits forés. « Cela montre, dit-il, tout l'intérêt que le bassin sédimentaire du Sénégal a longtemps suscité l'intérêt chez les compagnies pétrolières qui s'y sont succédé au fil des années. » La directrice des Hydrocarbures, Aminata Ndoye Touré, en a profité pour apporter des précisions sur les parts détenues par Petrosen et l'État. Selon elle, Petrosen détient 10 % des parts pour chaque contrat d'exploration. « Après les découvertes, Petrosen peut porter sa participation à 20 % », a-t-elle souligné. Pendant ce temps, l'État en dispose 30 %, sans compter l'impôt sur les sociétés. « C'est faux de dire que l'État ne détient que 10 % des contrats d'exploitation », a relevé Mme Touré, tout en précisant que dans la phase d'exploration Petrosen ou l'État ne dépense rien.

La phase d'exploitation prévue entre 2020 et 2021

Le directeur général de Petrosen a annoncé le démarrage de la phase de développement et de l'exploitation du gaz et du pétrole, entre 2020 et 2021. « Après les découvertes, nous sommes entrés dans la phase d'évaluation économique de l'exploitation des gisements », a précisé Mamadou Faye. Selon lui, l'année 2012 marque, sans doute, l'intensification de la promotion du bassin sédimentaire et de l'exploration pétrolière à travers la Lettre de politique de développement du secteur de l'énergie (Lpdse) (2012-2017). La mission de promotion conférée à la société Petrosen a fini, a-t-il indiqué, par payer avec la découverte de pétrole sur Sangomar offshore Profond (entre 475 et 641 millions de barils) en 2014 ; en 2015 la découverte de gaz naturel de 500 milliards m3 sur Saint-Louis offshore Profond ; en 2016 la découverte de gaz naturel de 145 milliards m3 sur Cayar offshore Profond.