Battu par la Guinée de 13 points d'écart à Bamako, lors de la première manche du Tournoi de la Zone 2 qualificatif à l'Afrobasket « Congo 2017 », le Sénégal se devait de réagir hier, à Marius Ndiaye, face au même adversaire. Après un parcours totalement raté dans la capitale malienne, les « Lions » sont obligés de remporter leurs trois matches dans leur salle de basket s'ils veulent être du rendez-vous de Brazzaville en août prochain. Une sorte de « Remontada » qu'il fallait bien débuter et voilà qui est fait. Sous l'impulsion de leurs deux gros renforts, le capitaine Malèye Ndoye qui a allumé la première mèche sur un tir primé et un Xane d'Almeida étincelant à la mène (15 points) et dans le sillage de Mamadou L. Sambe (également 15 points) qui s'est battu sur tous les ballons, les joueurs du coach Dame Diouf n'ont réellement souffert qu'en début de partie. Les Guinéens avaient alors essayé de soutenir la comparaison alors que les « Lions » insistaient sur les tirs à 3 points sans succès. Mais lorsque Xane permit au Sénégal de mener pour la première fois par 4 points d'écart (14 - 10 à 3mn40 de la fin du quart-temps initial, le « Sily national » n'en menait plus large. Et de 8 points après les 10 premières minutes (24 - 16), la marge était passée à 13 longueurs à la pause (39 - 26).

A un moment du 3ème quart-temps, Malèye Ndoye et ses partenaires ont même compté jusqu'à 22 points d'avance (52 - 30 à 2mn 20 du terme). Rien de fâcheux ne pouvait plus leur arriver lorsqu'ils ont bouclé ce quart-temps avec un matelas confortable de 21 points (52 - 31). Consécutivement à une baisse de régime, ils ont vu leur avance fondre jusqu'à « seulement » 13 points (57 - 44 à 3mn50 du terme). Un dernier sursaut et une ultime fantaisie de Mamadou L. Sambe leur permirent de boucler ce match initial avec 18 points d'écart (67 - 49). Les choses sont donc remises à l'endroit...

Sénégal : Cinq de départ : Xane d'Almeida (15 points), Antoine Mendy (0 pt), Malèye Ndoye (14 pts), Mamadou L. Sambe (15 pt), Alcess Badji (7 pt).

Entrants : El H. Ndiaye (0), Louis Adams (4), Djibril Thiam (6), Moïse Diamé (6), Mamadou L. Diop (0), Abdoulaye Coulibaly (0).

Confirmation attendue ce weekend

Après une entame réussie, les « Lions » du basket se doivent de confirmer, ce weekend. Ce soir d'abord face au Cap-Vert qu'ils avaient déjà battus à Bamako et demain face au Mali qui leur avait filé plus de 40 points d'écart dans la vue. « Ce ne sera pas facile », ont reconnu Dame Diouf le coach et son capitaine Malèye Ndoye, hier après le succès initial sur la Guinée. Il fallait « se remobiliser et repartir sur de nouvelles bases », après le fiasco de Bamako. C'est bien parti pour le Sénégal qui a prouvé qu'il reste « un pays de basket », selon Malèye Ndoye. Mais, avertit son coach, « si l'on mène par 20 points d'écart, il faut que ceux qui entrent en jeu maintiennent la cadence ». Or tel n'a pas été le cas après un troisième quart-temps bien maîtrisé. Aujourd'hui et demain, il faudra encore élever le niveau de jeu. Confirmer ce soir le succès acquis sur les « Requins bleus » à Bamako et se payer une « finale » dimanche contre les « Aigles » qui les avaient balayés : les « Lions » vont vers un weekend chaud bouillant.

Le Cap Vert démarre bien face au Mali (64-58)

Le Cap Vert a pris une belle revanche hier sur le Mali en ouverture du tournoi de la Zone 2 qualificatif à l'Afrobasket qui se tient présentement au stadium Marius Ndiaye. Sous la houlette de leur meneur de jeu Brito Denzel Clémente, les Capverdiens ne se sont pas laissé impressionner comme à l'aller. Au contraire, le n°13 des « Requins Bleus » très adroit sur les tirs primés a donné du fil à retordre aux « Aigles ». Cependant, le Mali a laissé entrevoir un sursaut avant de céder dans le dernier quart temps ; d'abord mené lors du premier quart temps (18-20), il est ensuite revenu à la hauteur de son adversaire (36-34), avant que le Cap Vert ne reprenne les commandes pour de bon. 53 à 50 dans le 3e quart temps et finalement 64 à 58 dans le dernier qui voit le Cap Vert bien démarrer cette compétition avant d'affronter l'ogre sénégalais aujourd'hui sur les coups de 19h.

Le programme d'aujourd'hui

16h30 : Guinée-Mali ; 19h : Cap Vert-Sénégal

Demain 16h30 : Guinée-Cap Vert; 19h : Sénégal-Mali