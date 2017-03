Thierno Bocoum, responsable de la communication du parti Rewmi souligne, de prime abord que « le président de la République, en décidant de ne pas mettre fin à son mandat ce 25 mars, a violé une promesse qu'il avait faite ».

Notant que le 23 juin était « un signal fort pour installer de grandes ruptures dans les secteurs de la gouvernance ». Mais, selon lui, le président de la République, à travers la posture qu'il a prise, a véritablement violé pas mal de ses promesses. Sur le plan politique, M. Bocoum regrette la rupture du dialogue avec l'opposition. « Le code électoral n'a jamais posé de problème depuis 1992. Nous sommes en 2017, l'opposition a plus d'une fois dénoncé ce code électoral. Ces dénonciations n'ont trouvé aucune réponse valable du pouvoir en place », dénonce M. Bocoum. Pour lui, le pouvoir est obnubilé par la quête d'un second mandat.

C'est dans ce cadre qu'il inscrit les poursuites contre des opposants au moment où ceux qui sont proches du pouvoir sont protégés. Pour Thierno Bocoum, le chef de l'État qui avait dénoncé la transhumance, l'encourage aujourd'hui. Sur le plan des infrastructures, il affirme qu'aucun acte notable n'a été posé depuis 2012. « Le président Macky Sall a, en réalité, uniquement bénéficié des retombées de la continuité du pouvoir, en mettant sur son compte des réalisations qui ne sont pas les siennes », a-t-il dit, rappelant que le chef de l'État avait promis 500.000 emplois en 5 ans. Cette promesse, a-t-il indiqué, est loin d'être tenue.

ME ASSANE DIOMA NDIAYE, LSDH : « Nous regrettons la rupture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition »

Me Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme (Lsdh) affirme : « avec l'arrivée du président de la République, Macky Sall, les espoirs étaient grands et les attentes immenses. Les Sénégalais s'attendaient à beaucoup de changements et cela sur plusieurs secteurs ». Dans cet ordre, il cite la justice où le peuple s'attendait à « une équité totale qui garantisse l'équilibre pour tout le monde ». Sur le plan social, il salue les actes qui ont été posés avec notamment l'instauration des bourses de sécurité sociale. « C'est vrai que c'est une infime partie de la population qui en a accès, mais c'est toutefois une mesure salutaire, que nous apprécions à sa juste valeur », a-t-il dit.

Toutefois, dans ce même sillage, selon Me Ndiaye, des promesses ont été faites dans des conseils de ministres décentralisés. « Pour l'heure, la majeure partie de ces promesses n'a pas été tenue. Dans la fortification de l'État de droit, nous restons encore sur notre faim », a t-il ajouté. Il faut également noter que « le dialogue entre pouvoir et opposition a totalement été rompu », a-t-il regretté. Selon lui, cette situation déplorable qui peut ouvrir des lendemains tumultueux, notant que ces deux entités doivent continuellement se consulter. Toujours sur le plan de la magistrature, Me Ndiaye déplore « des nominations qui ne respectent pas tout le temps le nombre d'années requises pour, quand même, aspirer à de pareilles stations ». Sur le plan civil également, le savoir-faire et la compétence sont de plus en plus relégués au second plan, déplorant que toutes les nominations stratégiques soient dévolues aux politiques de la mouvance présidentielle.

ASSANE BA, MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR DU PDS : « L'opposition est réduite dans sa plus minime expression »

Assane Bâ, membre du comité directeur du Pds est persuadé qu'en 5 ans de pouvoir du président de la République, Macky Sall, il se dégage une « déception grave » dans les familles qui vivent sous la paupérisation totale. « Cette même déception touche les jeunes qui peinent à trouver des emplois décents. Les malades n'arrivent plus à se soigner comme il faut », affirme-t-il. Selon lui, « les enseignants sont continuellement en grève. On enregistre la fermeture de plusieurs sociétés et l'exclusivité des marchés est donnée aux pays étrangers au détriment des nationaux qui sont pourtant d'égale dignité ». Il dénonce la pression sur les opposants « systématiquement envoyés en prison pendant que ceux du camp présidentiel sont protégés ». En somme, a conclu M. Bâ, l'objectif est de « réduire l'opposition dans sa plus minime expression ».

SAMBA SY, SG DU PARTI DE L'INDEPENDANCE ET DU TRAVAIL (PIT) : « D'importants pas ont été posés dans tous les domaines d'activités »

Selon Samba Sy, secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (Pit), le Programme de modernisation des axes frontaliers (Puma) et le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) sont « des actes hautement salutaires ». « Les infrastructures de ces programmes permettent à tout Sénégalais de librement se déplacer dans son pays, d'où qu'il puisse, par ailleurs, se trouver », a-t-il dit.

« Le président de la République Macky Sall est véritablement en train de donner une impulsion dans les différents actes qu'il est en train de poser. Ce n'est pas pour dire que tout roule comme il faut, mais des efforts palpables sont véritablement fournis depuis qu'il est à la tête du pays », affirme-t-il. A l'en croire « d'importants pas ont été posés dans tous les domaines d'activités autant structurels qu'économiques ».