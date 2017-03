Algérie: Ligue 2 Mobilis (26e j) - Paradou retrouve l'élite, Biskra cale

Le succès le plus large de la journée a été réalisé par l'ASM Oran, ayant battu la lanterne rouge, le RC Arbaâ sur le score de trois buts à un, grâce à Ziaya (33'), Oussaâd (49') et Boubakour (85'), au moment où le RCA avait attendu l'ultime seconde du temps réglementaire, pour réduire la marque sur penalty, par Souyad.

C'est en effet l'ASO Chlef qui a ouvert la marque par Laraba, juste avant la fin de la première mi-temps, et c'est Cherfaoui qui a nivelé la marque pour le MCEE (76'). Idem pour le GCM, qui a commencé par concéder l'ouverture du score devant Farhi (30') avant de revenir à un but partout, grâce à Benaroussi (69').

Le mérite du MCEE et du GCM d'avoir engrangé ces points est d'autant plus grand qu'ils étaient menés au score, avant d'arracher l'égalisation.

Parmi ces clubs, le CA Bordj Bou Arreridj, qui est revenu à quatre longueurs du podium, après sa courte victoire contre le CRB Ain Fekroun (1-0), ce qui lui permet de continuer à croire à la montée en Ligue 1, au moment où les candidats au maintien, le MC El Eulma et le GC Mascara, sont revenus avec de précieux nuls de leurs déplacements respectifs à Chlef et à Boufarik.

A l'instar du Paradou, la JSMB et l'USMB, d'autres clubs ont réussi de bonnes affaires au cours de cette 26e journée, aussi bien dans la course à l'accession que pour le maintien en Ligue 2.

Pourtant, l'USB avait plus ou moins sauvé les meubles, en égalisant par Adil Djabout (44'), car la soirée aurait pu être beaucoup plus cauchemardesque si le score était resté en faveur du MCS, après le but de Mohamed Bekhtaoui (8').

Ce qui n'est pas de l'US Biskra, un des candidats à la montée en Ligue 1 et qui a abordé cette dernière ligne droite du parcours par un nul à domicile contre le MC Saïda, et qui a coûté son poste à son entraineur Mounir Zeghdoud, pourtant auteur d'un redressement spectaculaire depuis sa prise en mains du club.

