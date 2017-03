Algérie: Benghebrit - Le concours de recrutement d'enseignants prévu en juin

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a annoncé samedi à Alger que le concours de recrutement d'enseignants serait organisé vers la fin juin 2017.

Intervenant en marge d'un séminaire international sur le processus d'élaboration des cartes et atlas scolaires, la ministre a indiqué que "le concours de recrutement d'enseignants sera organisé vers la fin juin et concernera toutes les matières dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) et non pas les enseignants de physique et de mathématique comme prévu auparavant".

Après avoir relevé que le nombre de postes ouverts pour ce concours "n'a pas encore été défini", Mme Benghebrit a affirmé que son département ministériel continuerait a exploiter les listes de réserve dans le recrutement en plus de ce concours.

Elle a ajouté que son secteur "adoptera une vision inclusive" dans la désignation des postes en intégrant les postes vacants après le départ de leur titulaires à la retraite.