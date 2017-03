Algérie: Des atlas scolaires algériens à partir de la rentrée scolaire 2018-2019

Alger — Le ministère de l'Education nationale a décidé d'élaborer deux atlas pour les cycles moyen et secondaire dans les deux langues (nationale et étrangère) et d'un atlas simplifié pour le cycle primaire, qui seront distribués à l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, a indiqué samedi à Alger la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit.

Dans son allocution d'ouverture d'un séminaire international sur le processus d'élaboration de cartes et atlas scolaires, Mme Benghebrit a indiqué que "le ministère de l'Education nationale a décidé de charger l'Office national des publications scolaires (ONPS) d'élaborer des ouvrages éducatifs officiels. Il s'agit d'atlas pour les cycles moyens et secondaires dans les deux langues nationale et étrangère ainsi qu'un atlas simplifié destiné aux élèves du cycle primaire, et ce en coopération avec des établissements algériens".

Parmi les établissements avec lesquels coopérera le ministère de l'Education figurent le Conseil national de l'information géographique (CNIG) et l'Institut national de cartographie et de télédétection (INCT).

Estimant que l'élaboration de ces atlas "nécessite un temps et des efforts importants", la ministre a affirmé que ces outils pédagogiques seraient "prêt au titre de la rentrée scolaire 2018-2019".

La ministre a souligné que le recours à l'élaboration d'un atlas national prendrait en considération les spécificités culturelles, linguistiques, historiques, politiques et environnementales du pays ainsi que les mutations politiques survenues sur la scène politique internationale notamment en ce qui concerne la délimitation des frontières et l'établissement de la terminologie des noms d'Etats et de capitales.

Les nouveaux atlas seront soumis -ajoute Mme Benghebrit- à l'agrément du ministère de l'Education conformément à la réglementation en vigueur en matière d'approbation et de certification des outils et supports pédagogiques et de celui de l'INCT conformément au décret exécutif de mai 1982.

Les personnes chargées de l'élaboration de ces cartes et atlas subiront une formation supervisée par le directeur général de l'ONPS en sa qualité de membre du comité de l'ONU sur la normalisation des noms géographiques.

Le séminaire international sur le processus d'élaboration de cartes et atlas scolaires vise selon la ministre a tirer profit de l'expérience des Pays-Bas en matière d'élaboration de cartes et atlas, ce qui facilitera l'élaboration d'un atlas scolaire algérien répondant aux normes internationales et fournira aux élèves un outil pédagogique de qualité.

Le séminaire a vu la participation de deux experts hollandais, membres de la Commission des atlas relevant de l'Association cartographique internationale ainsi que des experts du CNIG et de l'INCT.