Algérie: Une cache d'armes découverte par un détachement de l'ANP à Tizi Ouzou

Alger — Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert, vendredi à Tizi Ouzou une cache d'armes contenant des armes et des denrées alimentaires, ainsi qu'une importante quantité de médicaments, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de fouille et de ratissage, menée dans la zone d'Ait Meslayen à Tizi Ouzou/1 RM, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a découvert, hier 24 mars 2017, une cache d'armes contenant un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov (PMAK), deux (02) grenades de confection artisanale, un chargeur pour mitrailleuse lourde de type (FMPK), des denrées alimentaires et une importante quantité de médicaments", précise la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à "Tamanrasset et In Guezzam/6 RM, cinq (05) contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 4 détecteurs de métaux, 2 marteaux piqueurs, 2 groupes électrogènes et un téléphone satellitaire", ajoute le communiqué du MDN.