Afrique du Nord: Sommet d'Amman 2017 - Début des travaux de la réunion des délégués permanents et hauts responsables de la Ligue arabe

Mer Morte (Jordanie) — Les réunions du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents et hauts responsables, ont débuté samedi matin dans la région de la Mer Morte (Jordanie), en prélude à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.

Les travaux se tiennent à huis clos sous la présidence de l'ambassadeur de Jordanie en Egypte, et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Ali Al Ayed, qui succède à son homologue mauritanien Widadi Ould Sidi Hiba. 30 points inhérents aux questions politiques et socio-économiques dans le monde arabe sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion.

Les délégués permanents auront à adopter l'ordre du jour des MAE arabes et à débattre de projets de décision inhérents aux points inscrits au projet d'ordre du jour des travaux du 28e Sommet arabe.

En marge de cette rencontre, une réunion de l'instance de suivi de l'application des décisions et engagements se tiendra au niveau des délégués permanents.

Cette instance comprend la troïka du Sommet arabe (Mauritanie, Egypte et Jordanie) et la troïka du Conseil de la Ligue arabe (Algérie, Tunisie et Djibouti).

Les responsables du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA) se sont réunis jeudi et ont élaboré, au titre du volet socio-économique, des projets de décision inhérents aux points inscrits à l'ordre du jour des travaux du Sommet arabe, et qui seront soumis dimanche au Conseil économique préparatoire du Sommet au niveau ministériel.

Des dossiers politiques, sécuritaires et diplomatiques à l'ordre du jour de la réunion des délégués permanents

Les délégués permanents et hauts responsables arabes auprès de la Ligue arabe, examineront dans la région de la Mer Morte en Jordanie, nombre de dossiers politiques, diplomatiques et sécuritaires dans la région, en vue de les soumettre au Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères.

La cause palestinienne et ses récents développements, figurent en tête de l'ordre du jour de la 2éme réunion préparatoire du 28éme Sommet arabe, et au cours de laquelle, les participants aborderont les questions relatives aux efforts de paix, l'initiative arabe de paix, les graves développements que connait la ville d'Al-Qods, ainsi que le dossier des colonies israéliennes.

Les mêmes délégués examineront également les derniers développements de la situation sécuritaire en Syrie et Libye, en plus de nombre de questions arabes et régionales.

Les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion portent également sur les dossiers du terrorisme, la sécurité nationale arabe, les réfugiés, et les ingérences dans les affaires internes de la région, outre les relations arabes au double plan régional et international, ainsi que les voies et moyens de leur développement.

L'ambassadeur de Jordanie auprès de l'Egypte, et son délégué permanant auprès de la Ligue arabe, M. Ali Al Ayed qui préside les réunions affirmé, pour sa part, que le Sommet arabe "qu'abritera la Jordanie se tient en des circonstances extrêmement sensibles et en appelle à des mécanismes d'action en vue de concrétiser les objectifs à même de restaurer la sécurité et la stabilité".

Pour ce qui est de la crise syrienne, M. Al Ayed a affirmé que la Jordanie "est convaincue que la solution politique est la seule voie en mesure de concrétiser les aspirations du peuple syrien et de préserver son intégrité territoriale, à même de garantir le retour des réfugiés que son pays accueille, et dont le nombre est estimé à près de 1,8 millions, et ce, en dépit des circonstances économiques difficiles".

A ce titre, le délégué a affirmé que le "terrorisme constitue une menace pour la sécurité arabe et pour le monde entier, et commet de grands crimes contre l'humanité au nom de la religion musulmane tolérante, et nous sommes conscients que le guerre contre le terrorisme est notre guerre principale à même de préserver note religion".

Le Conseil de la Ligue arabe examinera au niveau de 21 délégués permanents arabes, à l'exception de la Syrie dont le siège demeure vide, 30 points inhérents aux différentes questions politiques et socio-économiques dans le monde arabe.

Les responsables du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA) se sont réunis jeudi et ont élaboré, au titre du volet socio-économique, des projets de décision inhérents aux points inscrits à l'ordre du jour des travaux du Sommet arabe, et qui seront soumis dimanche au Conseil économique préparatoire du Sommet au niveau ministériel.

Les points inscrits comprennent le rapport du Secrétaire général sur l'action arabe commune dans la domaine socio-économique et en matière de développement arabe, ainsi que les mesures prises par les pays arabes, le Secrétariat général de la Ligue arabe, les conseils ministériels spécialisés et les institutions de l'action arabe commune autour du suivi de l'application des décisions dans le domaine socio-économique et en matière de développement, issues du Sommet de Nouakchott de 2016.