Algérie: La caravane d'information et de sensibilisation sur les trains fait escale à Sidi Bel-Abbes

Sidi Bel — ABBES - La caravane d'information et de sensibilisation sur les trains "Nouveaux trains: pour un service meilleur", organisée du 21 au 26 mars par la Société nationale de transport

Ferroviaire (SNTF) sur la ligne Bechar-Oran, a fait escale, samedi à Sidi Bel-Abbes.

Cette manifestation, qui a démarré le 21 mars dernier à Bechar, a fait des haltes à Naâma, Aïn Sefra, Mecheria et Sidi Bel-Abbes avant de prendre fin dimanche à Oran.

Entrant dans le cadre de l'amélioration du développement du secteur ferroviaire, elle a pour objectifs d'informer le public sur les prestations de service au niveau des gares et des trains, en plus de rapprocher l'entreprise ferroviaire des citoyens et de sensibiliser les usagers sur le respect des équipements mis à leur dispositions, ont indiqué des responsables de la SNTF.

Concernant l'amélioration des prestations, un train moderne sera mis en service, en juillet prochain, sur la ligne Bechar-Oran, a fait savoir le Directeur général de la SNTF, Yacine Bendjabbalah, lors de portes ouvertes sur la SNTF organisées au niveau de la gare ferroviaire de Sidi Bel-Abbes.

Ce train comporte cinq nouvelles voitures répondant aux normes internationales de transport ferroviaire et offrant toutes les commodités et services de qualité, a ajouté le même responsable.

Ces voitures dont deux de nuit, deux de 2ème classe et une de 1ère classe ont été présentées au public. Datant des années 1975 et 1985, elles ont été retapées à neuf aux ateliers de la SNTF de Sidi Bel-Abbes et avec une main d'œuvre locale pour un coût de 8 millions DA.

La modernisation des voitures, favorablement accueillie par les visiteurs des portes ouvertes sur les transports ferroviaires, traduit un savoir-faire d'ingénieurs et techniciens nationaux de l'atelier régional de rénovation des équipements ferroviaires de Sidi Bel-Abbès, a -t-il souligné, ajoutant que cet atelier livrera quatre (4) voitures similaires mensuellement jusqu'à la mise en service du train "Coradia" en novembre prochain

Les cinq prototypes présentés à cette occasion sont dotés des commodités nécessaires aux voyages de grandes lignes, comme c'est le cas de la desserte Bechar-Oran (700 km), dont des fauteuils et couchettes confortables, une climatisation centrale, des sanitaires et un wagon restaurant, dans un design répondant aux standards internationaux, a indiqué Mme Boumaaza Abbassia, directrice de l'atelier régional de rénovation et de modernisation des équipements ferroviaires de Sidi Bel-Abbès.

Par ailleurs, le Dg de la SNTF a fait part d'une commande de 17 autorails à la société française ALSTOM.

De son côté, le responsable du contrôle des recettes à la Direction générale de la SNTF, Tababouchet Mokhtar a déclaré, à l'APS, que les 17 nouveaux autorails pouvant atteindre la vitesse de 220 km/h entreront en service en février 2017, après des essais qui seront effectués en janvier prochain. Ils assureront des dessertes inter-villes.

L'université de formation en métiers des chemins de fer, ouverte en janvier 2016 à Annaba, accueille actuellement trois promotions, a-t-on encore signalé, précisant qu'un nouveau programme de renforcement des capacités de transport ferroviaire à l'horizon 2019 a été lancé par la SNTF.

Ce programme comprend l'acquisition de 40 locomotives de type "Diesel-électrique" pour le transport de marchandises, dix (10) autorails pour les grandes lignes ferroviaires à travers le pays, dix (10) autres pour les besoins des dessertes régionales, vingt (20) autres automotrices de banlieues et cent (100) wagons céréaliers.