Algérie: Accord Opep-Non Opep - L'Algérie a pleinement respecté son engagement de réduire sa production

Cette deuxième réunion se tiendra après celle tenue le 22 janvier 2017 à Vienne, et qui était consacrée à l'examen de la méthodologie et les mécanismes à mettre en place pour concrétiser la mission de monitoring.

Lors de la réunion de décembre à Vienne, 11 pays producteurs non membres de l'Opep se sont engagés à coopérer avec les 13 pays membres de l'organisation pour limiter l'offre surabondante sur le marché mondial du pétrole en réduisant la production de 1,8 million barils par jour à partir du 1er janvier 2017 sur une durée de 6 mois qui peut être prorogée de six mois.

L'Algérie, le Koweït et le Venezuela ont été désignés, avec la Russie et le Sultanat d'Oman, pour constituer le comité mixte ministériel de monitoring Opep-non Opep chargé de s'assurer de la mise en œuvre de l'accord de Vienne.

La réunion de Koweït sera axée également sur l'évolution des marchés pétroliers et leurs perspectives à court et moyen termes.

Koweit — L'Algérie a respecté "pleinement" ses engagements de réduction de la production pétrolière dans le cadre de l'accord de Vienne entre les pays membres et non membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a souligné samedi au Koweït le ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.