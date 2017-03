Sénégal: Succession de Fatoumata Mactar NDIAYE - Les femmes de l'APR / Pikine s'entre-déchirent

Le parti au pouvoir est sens dessus dessous dans la banlieue, à Pikine plus précisément.

Les femmes de l'APR / Pikine se sont plus que crêpées le chignon. Coups de poings et de chaises, jets de pierre ont été à l'ordre du jour de leur rencontre de ce vendredi. Sans aucune mémoire pour celle qu'elles sont venues trouver une remplaçante, elles se sont littéralement malmenées. Et c'est la permanence de l'APR de la localité qui leur a servi d'arène.

Objet de leurs divergences : le poste de coordonnatrice qu'occupait Fatoumata Mactar NDIAYE, assassinée dernièrement.

Entre Maimouna BALDE, Directrice du centre Guindi et ses amies, et Awa NIANG, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et ses partisanes, le combat a été des plus épiques.

Versions des combattantes

Awa MANE (Proche de Maimouna BALDE) :

«Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas correct. Nous avons convoqué une réunion des femmes pour redynamiser la base. Nous avons vu qu'il y a une responsable qui a envoyé ces gens-là pour faire du sabotage. C'est un acte que nous déplorons mais cela ne va pas nous empêcher de faire notre travail à savoir la massification du parti pour une victoire éclatante de Benno bokk yaakar aux prochaines législatives et pour élire Macky SALL dès le premier tour de la présidentielle».

Maimouna KANE (Proche de Awa NIANG) :

«Notre sœur Maimouna BALDE ne représente rien ici dans le Département de Pikine puisque n'ayant aucune base politique. Elle ne sera jamais notre responsable ici car Maimouna BALDE n'est pas serviable. Nous portons notre choix sur Awa NIANG».

Khady DIAGNE (Proche de Maimouna BALDE) :

«Ce qui s'est passé est un acte vilain que l'on déplore. Car Farmata Mactar NDIAYE (défunte coordonnatrice des femmes de l'APR/ Pikine, Ndlr) ne mérite pas cette injustice car elle s'est consacrée durant toute sa vie au parti».

Khady NDIAYE (Proche de Awa NIANG) :

«Cet acte posé par Maimouna Baldé, on ne le partage pas. Nous n'accepterons jamais que Maimouna Baldé coordonne les activités des femmes dans ce Département. Ce que veut Maimouna Baldé, c'est de faire de Abdoulaye Thimbo la tête de liste. Nous ne sommes pas d'accord pour ce choix car tout doit se discuter. Maimouna Baldé est insignifiante et ne fait rien pour les femmes de Pikine. Elle n'a personne derrière elle».

Verdict : Plusieurs blessés, des incompréhensions, une image ternie et une mémoire souillée.