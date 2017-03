Burkina Faso: Violences au stade du 4-aout - « Il faut quitter dans ça ! »

Le samedi dernier, j'ai assisté à une scène qui m'a personnellement mis hors de moi-même.

En effet, j'étais au Stade du 4-Août où s'est joué le match RCK (Rail club du Kadiogo)#USMA d'Algérie. Je ne reviendrai pas sur le score insuffisant de 1 but à 0 qui n'a pas permis au RCK d'obtenir le ticket de la qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la violence qui a suivi la fin du match. En effet, à peine le coup de sifflet final a-t-il été entendu que des supporters en colère se sont rués dans la main courante pour s'en prendre aux arbitres et aux joueurs de l'USMA.

Ce fut donc une bagarre généralisée qui a obligé les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Je leur tire d'ailleurs mon chapeau, car, sans leur intervention, je parie que l'irréparable se serait produit ce jour-là. Oh, braves gens, que se passe-t-il ? Pourquoi le Burkinabè, jadis connu pour son hospitalité légendaire, est-il devenu si violent ? Ce sont là des questions que je me pose et qui restent sans réponse. Mais j'avoue personnellement que je n'ai pas aimé cette manière de faire.

Car, il faut se le tenir pour dit, « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Ce n'est pas parce que les Algériens ont refusé d'octroyer des visas à des journalistes burkinabè, qu'il faut agir ainsi. Ce n'est pas non plus parce que les Algériens ont toujours fait voir des vertes et des pas mûres sur leur sol aux Burkinabè qu'il faut agir ainsi. Je me rappelle d'ailleurs l'adage qui dit que « celui qui répond au coup de sabot de l'âne est... ». Imaginez la suite.

Nous devons travailler à bannir la violence de nos habitudes

Cela dit, je comprends la colère de mes compatriotes burkinabè qui, je le sais, en avaient gros sur le cœur. Ils ont leurs raisons, mais le bon sens commande que l'on sache prendre de la hauteur, quelle que soit la situation dans laquelle l'on se trouve. La violence ne mène nulle part. D'ailleurs, elle n'est pas dans notre culture. C'est pourquoi nous devons travailler à la bannir de nos habitudes. Laissez-moi vous dire d'ailleurs que je suis parfois très heureux quand de l'extérieur, j'entends parler des Burkinabè.

On ne vous colle que de bonnes épithètes : chaleureux, aimables, intègres, et que sais-je encore. Alors, bonnes gens, ne bradons pas ce capital de sympathie. Il faut savoir toujours raison garder, quelles que soient les circonstances. Quand on vous gifle sur la joue droite et que vous tendez la joue gauche, cela ne signifie nullement que vous êtes bête ou peureux. Non, je dis bien non ! C'est la preuve que vous êtes endurant et que vous savez dominer vos émotions. Or, un être humain qui cède facilement à ses émotions, n'est pas loin d'un animal. Je ne le dis pas pour choquer, mais pour interpeller la conscience de mes concitoyens. Je vous ai toujours dit que moi, je ne sais pas faire dans l'hypocrisie. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis haut et fort, et peu importe que cela plaise ou déplaise. Cela dit, je voudrais aussi dire un mot à mes amis d'Algérie : vous devez revoir aussi votre copie. Car, il faut le dire, vous êtes en partie responsables de ce qui est arrivé le samedi dernier au Stade du 4-Août. Certains comportements traduisent un manque de fair-play et confinent parfois au mépris de l'autre.

Or, ce qui fait la beauté du football, c'est l'esprit de fraternité qui devrait animer les acteurs. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à garder cette formule comme un slogan : le football est un jeu, ce n'est pas la bagarre. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu.