Madagascar: BFV-Société Générale - Succès du China Desk à l'Asia IO

Les opérateurs économiques asiatiques et malgaches sont à l'honneur au salon Asia IO où les expositions et les contrats de partenariats se déroulent

Le Salon Asia IO se poursuit aujourd'hui pour prendre fin demain au Parc des Expositions Forello, Tanjombato. Hier, la fréquentation était encore moyenne, mais la grande foule est attendue aujourd'hui et demain. Outre les visiteurs professionnels, les particuliers seront en effet au rendez-vous de cette manifestation qui met en exergue, la grande richesse des partenaires asiatiques en général et chinois en particulier.

FINASIA

A propos de la clientèle chinoise, d'ailleurs, la BFV-SG lui a réservée le China Desk, un concept original qui consiste à servir les clients chinois par des conseillers clientèle, parlant couramment le chinois. Une formule qui a enregistré un succès si l'on tient compte de la fréquentation du stand de la BFV-SG. Toujours dans le thème de ce salon destiné à la promotion des échanges avec les pays émergents d'Asie du Sud-Est, la BFV-SG offre également le FINASIA qui permet de financer les importations en provenance des pays d'Asie où il y a une filiale Société Générale. Mais la grande nouveauté, parmi les offres Asie de la BFV est sans conteste la facturation CNY, permettant aux opérateurs d'effectuer toutes les opérations bancaires directement en Yuan.

Présence dynamique

A noter que durant le salon Asia IO, la BFV-SG affiche une présence dynamique en allant à la rencontre des clients et en accompagnant les investisseurs potentiels des pays du Sud-Est de l'Asie et de l'Asie Continentale. La banque propose une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure et apporte son expertise dans la proposition de stratégie de croissance durable. Il s'agit surtout pour la BFV-SG d'être au plus proche des chefs d'entreprises et de demeurer à l'écoute de leurs attentes. A noter pour en revenir au salon Asia IO proprement dit que des animations autour de la culture et des sports asiatiques y sont organisées. Une possibilité de joindre l'utile à l'agréable pour les visiteurs.