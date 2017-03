Burkina Faso: Bobo - Dioulasso - Le chef de canton soutient le projet CIMASSO

Au cours de son exposé qu'il a livré en présence des chefs de la gendarmerie et de la police, il a… Plus »

Voilà donc ce qui rassure les notables de Bobo-Dioulasso, lesquelles se félicitent du reste que l'implantation de l'usine viendra endiguer un tant soit peu le problème de chômage chez les jeunes. Et pour le chef de canton, l'heure n'est plus aux interminables tergiversations. Aussi a-t-il dit son engagement auprès des promoteurs du projet CIMASSO à qui il souhaite bon vent.

Mais suite à l'arrêté d'autorisation de construire émis par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et celui du ministère de l'Environnement en novembre 2015, les directions régionales ont émis des contestations sur les conclusions de l'étude d'impact sur l'environnement. En janvier 2016, elles ont demandé un approfondissement sur certains points, suscitant du coup la polémique. Toute chose qui a valu la conduite d'une expertise indépendante.

Le projet CIMASSO, initiative du groupe CIM METAL GROUP, consiste en une unité de broyage de clinker de capacité nominale de deux millions de tonne par an. Le projet est planifié sur un terrain de 17 ha dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso. Il a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et sociétal assortie d'un plan de gestion environnemental et social.

Désormais rassuré de la conformité du projet de construction de CIMASSO aux normes, ce après que le rapport d'expertise internationale n'a montré aucun impact grave sur l'environnement, le chef de canton de Bobo-Dioulasso est allé visiter le site du projet dans la matinée du vendredi dernier. Une visite qui avait pour but, a-t-il signifié, d'encourager les promoteurs de CIMASSO, mais aussi et surtout de faire taire les contestations auxquelles est confronté le projet.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.