Cote d'Ivoire: Procès de Simone Gbagbo - Les avocats optent pour le boycott

Mme Gbagbo, dans ce procès, est poursuivi pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires durant la crise post-électorale.

Pour eux, la « seule alternative » est une reprise du procès depuis le début. « Il s'agit d'élémentaires exigences légales (...) La Cour a décidé de passer outre. Nous sommes devant une grave et intolérable dérive totalitaire (...) et une négation des droits de la défense».

Me Claude Mentenon, ancien bâtonnier et ses confrères commis d'office se sont aussi attaqués à la composition de la Cour qui a vu le remplacement d'un magistrat par un autre. « La Cour s'est présentée dans une composition 7 mois après le début du procès ».

Les avocats exigent, dans le dossier, quelque 10 000 pièces. « La justice a le devoir de retrouver les 10.000 pièces manquant au dossier d'accusation », a dit Me Patrick Georges Vieira. Pour qui cette « situation ubuesque » est une atteinte « aux droits de la défense». Avant de déduire que « le caractère équitable (du procès) est indiscutablement remis en cause ».

« Lundi, on ne sera pas à la barre ». Me Amany Koumé, un des trois avocats commis d'office pour défendre Simone Gbagbo, a résumé ainsi l'objet de la conférence de presse animée hier par les avocats de Mme Gbagbo.

