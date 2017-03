Congo-Brazzaville: Edition - L'impression à la demande, avenir de l'industrie du livre en Afrique ?

Au salon du livre, Livre Paris, cette année les écrivains africains sont très présents sur le pavillon des «Lettres d'Afrique» qui fédère 11 pays francophones ainsi que le Nigeria. Les auteurs y rencontrent le public français, et les éditeurs présentent leur catalogue. Un secteur dynamisé grâce à la technologie de l'impression du livre à la demande.

L'accès au livre, pour tous, à moindre coût et rapidement, c'est le credo de la société ILP, « Impression du Livre Partout », qui s'est implantée à Dakar. Sollicitée par les libraires et éditeurs africains, quand ils sont en rupture de stock, cette entreprise facilite la publication à la demande. Un gain de temps, d'argent et de qualité.

« ILP a été mise en place dans le but de pouvoir régler un problème auquel le livre en Afrique était confronté : un problème de délai. Un livre imprimé en France, on mettait quatre semaines pour l'avoir à Dakar ou quatre mois pour l'avoir au Congo, explique Abdoulaye Diallo, le directeur d'ILP à Dakar. qui pointe l'intérêt, pour réaliser des économies d'échelle de jouer sur l'édition. Avant « on pouvait imprimer 1000-2000 exemplaires et n'en vendre que 200-300. Or avec l'impression à la demande, chaque livre imprimé est un livre vendu. C'est une révolution pour nous ! », se réjouit Abdoulaye Diallo.

Forte de son succès, avec 4 500 livres réimprimés récemment, ILP compte se développer prochainement en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Cameroun et en Algérie.