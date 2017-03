Sénégal: Exploration du pétrole au Sénégal - En 30 ans les compagnies ont dépensé plus de 1 milliard de dollars à perte

L'exploration du pétrole coûte excessivement chère. De 1981 à 2014, les compagnies ont dépensé plus de 1 milliards de dollars à perte. Et c'est pour ces raisons que les Etats la délèguent à des compagnies pétrolières capables de mobiliser des financements importants.

Pour le Sénégal, alors que personne n'imaginait qu'une goutte de pétrole pouvait jaillir de notre bassin sédimentaire, plus de 160 puits ont été forés de 1981 à 2014, date de la première découverte. Les compagnies pétrolières privées ont ainsi flambé plus de 1 milliard de dollars soit environ plus de 500 milliards de francs Cfa pour l'exploration. Malheureusement pour elles, les recherches ne se sont pas avérées fructueuses. Ce n'est qu'en 2014, qu'il y a eu les fruits avec la découverte de pétrole sur Sangomar offshore Profond (entre 475 et 641 millions de barils) ; en 2015 la découverte de gaz naturel (17 à 20 TCF ou 500 milliards m3) sur Saint-Louis offshore Profond ; en 2016 la découverte de gaz naturel (5 TCF ou 145 milliards m3) sur Cayar offshore Profond.

Petrosen va avoir plus de 10% des actions dans les contrats pétroliers lors de la commercialisation

C'est pour cela que l'Etat du Sénégal s'abstient d'avoir beaucoup de part dans les contrats pétroliers pour éviter ces dépenses risquées. Toutefois, dès que les découvertes sont fructueuses et que la réserve est prouvée, Petrosen qui a 10% dans tous les contras peut augmenter ses actions à 20% selon Aminata Ndoye Touré, Directeur des Hydraucarbure .

Le Directeur de Petrosen, Mamadou Faye, qui présidait un séminaire de formation du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz à Saly, confirme la cherté de l'exploration et informe qu'avant la fin de l'exploration, les compagnies pétrolières peuvent dépenser plus de 1 milliard de dollars car il y a des appareils de forage qui coûtent jusqu'à 1 million de dollars par jour.