Tchad: Les victimes du régime Habré toujours dans l'attente de réparations

Au Tchad, l'otage français enlevé jeudi 23 mars n'est plus sur le territoire national. Des sources… Plus »

« J'ai été effectivement saisi par les avocats des victimes. Je suis déjà en train de préparer l'arrêté pour la mise en place de ce comité de suivi et ce sera donc très rapidement fait. De toute façon, nous ne pouvons pas effacer, d'un trait, le sort sombre de ces victimes et leurs droits ni surtout les décisions prises au nom du peuple tchadien par nos juridictions », a-t-il souligné.

Plusieurs associations en appellent au rapporteur spécial de l'Onu sur la promotion de la Justice, Pablo De Greiff, pour que cette décision soit appliquée. Le 25 mars 2015, la Cour criminelle de Ndjamena a prononcé des condamnations à l'encontre d'une vingtaine d'agents du régime d'Hissène Habré. Des sentences assorties de 114 millions d'euros de dommages et intérêts à acquitter, à parts égales, entre les condamnés et l'Etat tchadien. Or, la commission censée s'en occuper n'a toujours pas été créée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.