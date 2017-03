Nigeria: Climat toujours tendu dans la ville de Ile Ife

Gros duel ouest-africain jeudi à Londres entre le Sénégal et le Nigéria. Les deux formations… Plus »

Cet incident s'est produit dans un contexte déjà compliqué avec, par exemple, des tensions liées à la concurrence sur l'accès au marché, et notamment une concurrence très rude sur le marché de la viande. A cela s'ajoute la question de la redistribution foncière. Ces problèmes se répètent depuis plusieurs années et, dans un tel contexte, l'expansion des Hausa est parfois perçue comme un empiètement dans cette cité », a-t-il expliqué.

« Cette crise a été provoquée par une agression d'un groupe de Yorubas contre une femme Hausa. Ce problème s'est amplifié après la mort d'une personne. Des représailles s'en sont suivies et cela a pris une telle ampleur que personne ne peut contrôler cette crise. Les marchés et les rues ont dû être fermés », a-t-il souligné.

Les tensions ont d'abord tourné autour du bilan des affrontements. On parle d'au moins 46 personnes tuées mais selon certaines sources, on compterait plus d'une centaine de victimes.

Tout est parti d'un banal incident sur un marché qui a débouché sur des affrontements entre des personnes d'ethnie Yorouba et des commerçants et habitants Hausa. Des heurts ont eu lieu, notamment avec des armes blanches. Les forces spéciales sont intervenues pendant deux jours.

