Cote d'Ivoire: CIEA 2017 - L'évaluation de la mise en œuvre des plans d'émergence au menu

Plus 400 représentants de la société civile, d'institutions de recherche des 54 pays d'Afrique et du monde entier seront à ce rendez-vous. Qui enregistrera de haut niveau, des ateliers et de manifestations parallèles, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement.

Le rendez-vous de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique (Ciea) aura lieu du 28 au 30 mars au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Une occasion qui permettra de de faire le point sur les plans d'émergence engagés sur le continent, d'en apprécier les premiers effets, et d'approfondir le débat sur leur mise en oeuvre à la lumière des Objectifs de développement durable, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, et des expériences menées en Afrique et ailleurs.

Organisé par le gouvernement ivoirien le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement, cet évènement a pour thème central « la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique », ponctué par deux axes clés. A savoir la gouvernance des institutions publiques et la Transformation structurelle, inclusive et durable.

Plus 400 représentants de la société civile, d'institutions de recherche des 54 pays d'Afrique et du monde entier seront à ce rendez-vous. Qui enregistrera de haut niveau, des ateliers et de manifestations parallèles, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement.

La Ciea 2017 prévoit la présentation de documents de référence produits par le Pnud, la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Développement respectivement sur les leçons apprises des processus d'émergence. À cet effet, les études de cas menées par le Pnud sur les expériences de 13 pays africains feront l'objet d'un débat spécial. Il convient de noter également la participation de plusieurs pays d'Asie (Singapour, Chine, Japon) et d'Amérique latine (Mexique, Colombie).