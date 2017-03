Cote d'Ivoire: Koumassi-Campement - Une personne sur 10 est raccordée au réseau d'eau potable

Il affirme, cependant, que les « maigres moyens » de la commune n'ont pas suffi à réaliser les travaux d'assainissement et de drainage. Conséquence, les rues et les bordures de voie sont devenues le lieu de déversement des ordures ménagères. Aussi précise-t-il « les brigades de salubrité que nous avons installés dans les quartiers sont souvent victimes de violence. Autant de difficultés à surmonter avant la saison des pluies », a-t-il relevé.

« Le quartier Cité Félix Houphouët-Boigny était l'un des plus grands bidonvilles de Cote d'Ivoire. A notre arrivée (en 2001), nous avons initié une série d'actions avec la Banque mondiale. Ce qui a permis le lotissement, l'ouverture des voies, la remise des lettres d'attribution par le biais du ministère de la Construction et de l'Urbanisme et un important équipement socio-économique (écoles, marchés, centres de santé, commissariats) », a indiqué pour sa part, N'Dohi Raymond, maire de Koumassi.

Basile Ebah indique qu'au terme de ce projet, Koumassi Campement sera un quartier agréable avec des objectifs de développement durable. Où l'eau et l'assainissement seront disponibles, le taux de scolarisation des filles sera en hausse, la santé des populations sera améliorée et le pouvoir économique des ménages se consolidera.

A en croire Basile Ebah, cette situation difficile interpelle toute la communauté nationale de l'eau potable et de l'assainissement. C'est pourquoi, la Sodeci, conformément à sa responsabilité sociétale, a initié ce projet pour faciliter l'accès des ménages de ce quartier à un service correct d'eau potable et d'assainissement convenable.

C'était lors de la remise officielle du rapport d'étude pour la facilitation de l'accès à l'eau potable et un assainissement adéquat du quartier Houphouët-Boigny, communément appelé « Koumassi Campement ». Cette cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui effectuait une visite de chantier dans la commune le vendredi 24 mars 2017.

« Seulement 1/10ème des habitants de ce quartier (Koumassi Grand-Campement) est raccordé au réseau d'eau potable. Et ceci à cause de l'indisponibilité des installations techniques, de même que les conditions d'hygiène sont préoccupantes faute d'ouvrages d'assainissement. Toute chose qui expose les populations à toutes les pandémies d'origine publique », a affirmé Basile Ebah, directeur général de la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire (Sodeci).

