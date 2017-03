Ile Maurice: Dans la presse du 25 mars

Ils sont accusés d'assassinat, de crime d'incendie et d'entente délictueuse en vue de pervertir le cours de la justice. Ainsi avait statué, la veille, la magistrate Nirmala Devat-Oogarah. Elle avait présidé l'enquête préliminaire pour faire la lumière sur les circonstances de l'incendie de la maison de Sir Bhinod Bacha à Quatre-Bornes dans laquelle périrent son épouse Lady Kathleen Bacha et son fils Lamesh dit Popo. Le couple resta en prison jusqu'à 1996 lorsqu'il bénéficia d'un non-lieu.

Autres événements d'un 25 mars

25 mars 1997. La guerre des mots entre le Parti travailliste et le MMM, partenaires au gouvernement.

Certains rouges digèrent mal les accusations de dérives sectaires lancées à l'égard du PTr. Les travaillistes, eux, parlent de «mission castéiste confiée à deux élus du MMM» et «de 5 000 t-shirts offerts aux dirigeants de la Hindu House». Le MMM rétorque que les députés travaillistes «se permettent de dire n'importe quoi» et considère que le Premier ministre devra «assumer ses responsabilités et rappeler ses troupes à l'ordre». La suite de ces tiraillements, on la connaît: rupture de l'alliance PTr-MMM et les Mauves se retrouvent dans l'opposition.

25 mars 2001. Le Parti travailliste dénonce le deal Illovo.

Les Rouges décident de mener campagne contre la manière dont le gouvernement MSM-MMM gère le secteur sucrier. Arvind Boolell, ancien ministre de l'Agriculture trouve que cette opération qui partage des biens d'Illovo entre des promoteurs du privé et d'autres opérateurs du secteur agricole favorisera la spéculation foncière. Cette prédiction peut être jugée à la lumière des développements en cours aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, après qu'Arvind Boolell ait lui-même eut le temps de revenir aux affaires.

25 mars 2003. Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth et son adjoint autour d'un déjeuner de travail.

Et ils le font savoir. Au menu: le départ de SAJ pour la State House, à Réduit. Il était question de renforcement des pouvoirs du président de la République. A noter que des années plus tard, SAJ a révélé que c'est Paul Bérenger qui était venu le voir en 2012 pour lui demander de quitter la State House afin de mener combat contre Navin Ramgoolam.

25 mars 2005. Le cyclone Hennie apporte au pays inondations et désolations.

Un noyé à Mahébourg, des champs dévastés, plus de 450 réfugiés recensés dans les centres sociaux de Port-Louis et des pannes d'électricité qui plongent plusieurs régions dans l'obscurité. Un constat s'impose alors : les inondations mettent en exergue les lacunes au niveau des drains. «Ces averses nous ont permis de découvrir de nouvelles zones rouges», expliquait Rajesh Bhagwan, alors ministre de l'Environnement. Pourtant, en dépit des actions prises, des inondations ont causé la mort de plusieurs personnes, notamment au Caudan Waterfront des années plus tard, en raison des drains défectueux.