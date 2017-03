Ile Maurice: Drogue - «Mo mem pé dir lapolis ale aret bann trafikan», dit Pravind Jugnauth

L'attentat de Londres, en Angleterre mercredi, en a choqué plus d'un. Il a fait quatre morts, dont l'assaillant,… Plus »

Le Premier ministre a également commenté le dossier de la réforme de l'éducation. Selon Pravind Jugnauth, «l'éducation ne peut pas être juste une compétition. Combien d'enfants ne réussissent pas à leurs examens à cause du système en place depuis des années et ne récoltent pas de bons résultats aux examens du CPE ?», a soutenu le chef du gouvernement.

Quid de Navind Kistnah qui a mis le cap sur l'Afrique du Sud et qui est soupçonné d'être impliqué dans ces saisies de drogue ? «Ena enn ine sové ine ale Afrique du Sud é la li népli labas. Kot li pu alé nou pu suivre li», a fait ressortir le chef du gouvernement. En effet, les Casernes centrales ont déjà alerté les services d'Interpol de la présence de ce Mauricien à Johannesburg, pour qu'il soit repéré et appréhendé.

