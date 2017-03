Ile Maurice: Alan Ganoo sur l'affaire Sobrinho - «La présidente doit des explications à la population»

L'affaire Sobrinho continue à faire des vagues. Le leader du Mouvement patriotique a remis le dossier sur le tapis lors d'une conférence de presse, samedi 25 mars. Alan Ganoo a lancé un appel à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim pour qu'elle s'explique sur toute cette affaire.

«La population attend toujours qu'elle s'explique. On avait entendu qu'elle émettrait un communiqué à ce sujet. En vain», a déclaré Alan Ganoo. L'ancien membre du MMM a ajouté qu'«Ivan Collendavelloo a confirmé qu'Alvaro Sobrinho était présent au dîner organisé à la State House et auquel avait également assisté le gouverneur de la Banque de Maurice, Basant Roi. Cela signifie que la présidente a joué le rôle d'intermédiaire entre Sobrinho et les autorités pour qu'il obtienne ses licences».

Le MP solidaire avec Shakeel Mohamed

Lors de son allocution, le leader du MP a également lancé un appel pour une opposition unie. «Il faut que tous les membres de l'opposition mettent de côté leur susceptibilité et leur ego pour qu'ensemble elle puisse travailler dans l'intérêt de la population. Il faut cesser les petites mesquineries», a fait ressortir Alan Ganoo. Et de poursuivre que le MP participera à la motion de blâme du député du Parti travailliste, Shakeel Mohamed contre la Speaker, Maya Hanoomanjee.

Autre sujet abordé: la privatisation de l'eau. Alan Ganoo est d'avis qu'une telle décision doit être basée sur des études sérieuses et approfondies avant d'être prise. Le MP demande au ministre Ivan Collendavelloo de s'expliquer sur cette privatisation qui, dit-il, entraînera une hausse du prix de l'eau voire la perte d'emplois des employés de la CWA. «Il est de son devoir d'informer la population de quoi il en ressort. Et de l'éclairer sur le type de contrat qu'il compte allouer et quelles seront les procédures», a fait ressortir Alan Ganoo.