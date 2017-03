Congo-Kinshasa: La Belgique propose des concertations directes Kabila-CENCO-Rassemblement

Après New York, au Conseil de sécurité, le président de la CENCO a fait une escale à… Plus »

Lors des échanges, Didier Reynders a évoqué la période cruciale qui s'annonce pour la RDC. Ainsi, il a estimé que dans les jours à venir, des contacts entre la CENCO, le président de la République et toutes les autres parties sont indispensables pour parvenir à un accord avant le 27 mars et à la nomination rapide du Premier ministre de la transition, note un communiqué du ministère des Affaires étrangères belge. Le ministre Reynders soutient la CENCO dans ses efforts de médiation entre Congolais et dans son appel à mettre en œuvre fidèlement et sans plus tarder l'Accord de la Saint-Sylvestre.

C'est dans ce cadre que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, a rencontré le 23 mars le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Mgr Marcel Utembi, et le secrétaire général l'abbé Nshole. Il a ensuite rencontré le 24 mars le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la République démocratique du Congo Maman Sidikou.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.