Congo-Kinshasa: Grogne au Parlement

Les fonctionnaires du Parlement menacent d'aller en grève à cause du coût de la vie devenu intenable.

Des informations parvenues à la rédaction du « Potentiel » depuis hier jeudi 23 mars 2017 renseignent que les fonctionnaires du Parlement menacent d'aller en grève ce 6 avril 2017. Pour cause ! Le malaise social qu'on observe au Parlement lié à la conjoncture économique qui n'est pas de nature à favoriser une vie décente des fonctionnaires.

Contactés, certains fonctionnaires évoquent le discours du président du Sénat, Léon Kengo, prononcé à l'ouverture de la session ordinaire le 15 mars en cours. Ce dernier a déploré la flambée galopante des prix de produits de première nécessité sur le marché au détriment de la population. Rendant ainsi le pouvoir d'achat nul et sans impact.

Au nom de leur solidarité, les fonctionnaires tiennent à manifester leur mécontentement devant un gouvernement qui paraît indifférent et insensible à la situation socio-économique qui fait que les Congolais deviennent des laissés pour compte.

À en croire les mêmes fonctionnaires, les propos du président du Sénat sont tombés à point nommé. « C'est un discours responsable ô combien interpellateur pour les uns et les autres. Il est allé tout droit au but en dénonçant les antivaleurs de manière à amener le gouvernement à s'assumer pleinement dans un bref délai », ont-ils témoigné. Avant de dénoncer le silence coupable de l'exécutif face à cette situation désespérante.

Partant de leurs préoccupations, les fonctionnaires estiment que c'est le moment de revendiquer l'amélioration des salaires restés, depuis des décennies, modiques. L'éjection des faux billets de banque sur le marché rend davantage le pouvoir d'achat impuissant et insignifiant, ont-ils ajouté.

Le gouvernement interpelé

Pour eux, l'avenir des fonctionnaires, en particulier, et des congolais, en général, ne se dessine pas clairement, font-ils remarquer. « Nous assistons à un flou artiste entretenu par ceux qui sont aux commandes de la destinée de ce pays. À ce jour, les parents sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école, faute de moyens financiers. Parce qu'incapables de faire payer les primes exorbitantes exigées au bénéfice des enseignants », ont-ils dénoncé.

Il sied de noter que la situation socio-économique chaotique qui déchire la RDC est générale. Elle touche toutes les couches sociales ainsi que tous les secteurs de la vie publique. Aucun Congolais n'échappe à ce fléau qui met en péril le Congo. Dans tous les coins et recoins du pays, c'est des pleurs et des grincements de dents partout. Des paisibles citoyens abandonnés à leur triste sort ne savent plus à quel saint se vouer.

Par ailleurs, la grève, telle que prévue par les fonctionnaires, risquent, par solidarité, de contaminer toute l'administration publique. Car, pense-t-on, les revendications sont les mêmes et aucune solution durable ne se profile à l'horizon. Le constat devient amer au regard d'un gouvernement qui n'est ni vu ni senti, encore moins ni entendu bientôt trois mois de fonctionnement.

Conformément au Code de travail et aux lois du pays, lorsqu'un Gouvernement ne s'occupe pas du social de son peuple, ce dernier est en droit de présenter ses revendications soit par des referenda, des grèves, des sit in ainsi que des marches pacifiques. Il est certain que l'initiative des fonctionnaires s'avère démocratique, fondée et appelle des réponses logiques de la part des autorités du pays appelées à mettre fin à la déshumanisation des congolais qui ont droit à la vie au même rang que d'autres citoyens du monde.