Congo-Kinshasa: La Cenco devant ses responsabilités. RDC - Objectif 2017 menace de descendre dans la rue !

Constatant l'impasse du blocage orchestré et entretenu par la mouvance Kabiliste qui, malheureusement, renforce du jour au jour la misère du peuple et la crise sociopolitique sans précédent en RDC.

Objectif 2017 tire la sonnette d'alarme qu'en cas d'échec de la mise en œuvre de cet accord, la responsabilité et les conséquences seront tirées par Monsieur Kabila et ses thuriféraires, avec une haute trahison déjà constatée auparavant.

Objectif 2017 constate avec regret et étonnement qu'après la reprise des discussions directes en date du 20 mars 2017, que le régime Kabila, représenté par ses délégués membres de la MP, réaffirme une fois de plus face à la communauté tant nationale qu'internationale sa mauvaise foi pour une issue favorable de ces discussions, exaltée par leur manœuvre dilatoire.

L'objectif 2017 a, dans ses prérogatives, la mission historique et patriotique d'accompagner et de veiller à la mise en œuvre de l'accord de la saint-sylvestre, gage de légitimité des institutions et voie favorable pour une alternance pacifique et démocratique en décembre 2017.

