Cote d'Ivoire: Réseau des femmes de l'espace CEDEAO - Bientôt un conclave à Abidjan

La vision du Resfeco est de contribuer au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité dans l'espace Cedeao. Le Réseau a ainsi pour mission de promouvoir un partenariat stratégique pour l'autonomisation des femmes, l'équité et l'égalité des chances entre les sexes et leur implication dans la prévention, la médiation, la gestion des conflits. Ainsi que leur prise en compte dans les instances de prise de décisions en Afrique de l'ouest conformément à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Créé en 2009 par des organisations de femmes de l'espace Cedeao œuvrant dans le domaine de la paix, le développement et la sécurité, le Resfeco est présent dans 15 pays de la Cedeao et le siège se trouve à Abidjan.

« Cette cérémonie parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera l'occasion pour les femmes du réseau de faire le point de leurs activités (médiations et plaidoyers) dans la sous-région et envisager de nouvelles orientations», indique Salimata Porquet, dans le document.

