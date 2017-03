Congo-Kinshasa: Tanganyika - Les autorités sensibilisent la population contre la tuberculose

«La TBC n'est pas seulement le problème du personnel; c'est le problème de tout le monde, y compris vous et moi. Je saisis cette opportunité pour vous convier à adopter un certain nombre d'attitudes parmi lesquelles, le soutien aux personnes malades pendant toute la durée de traitement. Il ne faut donc pas les stigmatiser, (il faut) se présenter à la formation sanitaire la plus proche de son domicile en cas de l'un des signes suivants: la toux, la fièvre, la transpiration nocturne, l'asthénie physique ou fatigue, l'amaigrissement, les douleurs thoraciques, la présence du sang dans les crachats».

