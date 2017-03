Sénégal: La CEDEAO évalue ses dix ans d'expérience en matière d'assistance électorale, mardi

Les parents d'élèves et étudiants sénégalais doivent exiger des modèles de… Plus »

"Participeront à ces rencontres les présidents des organes de gestion électorale des Etats membres de la CEDEAO, le président de la Commission de l'organisation régionale, ainsi que des responsables et cadres du département chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de cette Commission."

"Les discussions seront menées à travers des communications et causeries-débats, et permettront d'améliorer la gestion des conflits en période électorale."

Les participants se pencheront sur le cadre juridique et la participation des femmes, l'inscription des électeurs, les registres électoraux, les systèmes d'enregistrement de l'état civil, la planification financière et la mobilisation des ressources.

"Elle permettra aux participants d'évaluer non seulement les processus électoraux et l'administration électorale en Afrique de l'Ouest au cours de la dernière décennie, mais également de mener des réflexions approfondies sur les progrès réalisés dans certains domaines", souligne la CEDEAO.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.