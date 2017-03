Mali: Discorde autour d'une conférence... d'entente nationale

Et le moins que l'on puisse dire est que les efforts n'auront pas été totalement vains puisqu'ils auront au moins permis de vaincre les réticences de quelques-uns, notamment le Mouvement arabe de l'Azawad qui a finalement décidé de prendre part à cette conférence d'entente de... la discorde. En attendant d'autres frondeurs in extremis ?

Face au « tous contre IBK », le plus sage en fait aurait été de reculer pour mieux sauter. Car sauf à s'embarquer dans un entre-soi contre-productif qui ne règlera rien, on ne voit pas trop comment cette rencontre peut se tenir en l'absence de ceux qui constituent justement le problème, que leurs récriminations soient légitimes ou pas.

Depuis aussi, la marche vers la paix est une insaisissable ligne d'horizon qui semble se dérober au fur et à mesure qu'on s'en approche, et cela malgré l'accord d'Alger qui a montré ses limites objectives à l'épreuve du terrain et de la duplicité de certains acteurs. Vous vous souvenez du reste qu'il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises avant que tous daignent apposer leur précieuse signature au bas de l'arrangement politique algérois.

Simple prétexte pour ne pas s'asseoir autour de la même table ou raison valable, le fait en tout cas est que ces désertions par contingents entiers pourraient hypothéquer ce grand jamboree qui sème la division alors qu'il était censé unir des concitoyens et raccommoder un tissu sociopolitique profondément déchiré et dont le Mali peine à colmater les nombreuses brèches depuis cinq bonnes années.

A la clôture, comme ce fut déjà le cas à la signature à Bamako le 20 juin 2015 de l'Accord d'Alger conclu quelques semaines plus tôt, les participants, main dans la main, auraient sans doute chanté à l'unisson « Pour l'Afrique et pour toi », l'hymne nationale en écrasant au passage une larme pour se donner au moins l'illusion de la cohésion retrouvée.

