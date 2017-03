Togo: Claude Leroy « Le cimetière est plein de gens indispensables »

Les relations ne sont pas au beau fixe entre les opposants Agbéyomé Kodjo (Obuts) et Jean-Pierre Fabre… Plus »

Il pense que « Le cimetière est plein de gens indispensables ». Claude Leroy ne souhaite pas forcer les joueurs et pour lui, les ,joueurs actuels sont contents, euphoriques et fiers de faire partie de cette équipe.

Le technicien français n'est d'autant pas gêné par ces défections : « On est plus en reconstruction. C'est une hécatombe pour des raisons privées, personnelles, médicales. Il y a douze nouveaux joueurs. C'est la vie du foot, c'est la vie des équipes nationales en permanence de se régénérer » a-t-il indiqué au micro de Radio Lomé.

Avant le match nul et vierge contre la Libye ce vendredi dans le cadre de la journée FIFA, le sélectionneur des Eperviers, Claude Leroy s'est prononcé sur les retraites internationales de Serge Gakpé et Serge Akakpo, les forfaits de Floyd Ayité et Matthieu Dossevi puis l'absence de Jacques Alaixys Romao.

