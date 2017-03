Algérie: Leicester - Liverpool ne lâche pas Ryad Mahrez

On évoquait récemment l'intérêt du FC Barcelone pour Ryad Mahrez. Un temps annoncé dans le club espagnol, l'ailier algérien n'a finalement pas pu rejoindre les Catalans. Mais en vue de la saison prochaine, les dirigeants espagnols lorgnent toujours sur le Fennec et seraient même prêts à sortir entre 35 et 40 millions d'euros pour l'avoir.

Mais ils ne sont pas les seuls. Liverpool aussi compte aussi se battre pour l'ailier algérien, champion d'Angleterre en titre avec Leicester.

On en avait parlé il y a quelques temps. Son profil plaît à Jürgen Klopp. Le technicien allemand aimerait renforcer son secteur offensif et voit en l'Algérien celui qui peut apporter un plus à son équipe.