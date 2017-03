Cameroun: Pourquoi les restaurants camerounais peinent-ils à s´imposer à l´extérieur ?

Quel rapport entretient le service camerounais avec la qualité, le prix, le temps, la formation, le client et l´hygiène ? Quelles solutions pour améliorer la qualité et encourager les bonnes pratiques de notre gastronomie ? Telles sont les questions de la semaine.

Délicieuse, variée et très appréciée par les Camerounais et les amis du Cameroun, cette belle cuisine camerounaise peine cependant à s´imposer à l´étranger.

Vous exigez les détails, bref la facture sur papier, et la réponse ne se fait pas attendre: « Ici, on ne fait pas de factures. C´est entre nous noor ».

Toutefois, on oublie l´environnement dans lequel on se trouve, afin de savourer les délicieux plats que seuls les Camerounais savent si bien concocter. Dirait-on.

Terminée cette épreuve, on passe par le couloir où un regard sur la cuisine sans porte, reste inévitable. L´aspect de cette pièce pourtant capitale vous décourage à consommer le délicieux poisson braisé et le plat de dolé accompagné du plantain frit qu´on vient de vous servir.

Vient le moment «de se soulager». Les toilettes sont loin de répondre à un minimum d´hygiène: la chasse d´eau qui ne fonctionne plus, la pièce trop exiguë qui exige une position fœtale si on veut se courber.

« On est entre nous ! » conclut la bonne dame avant de disparaître dans la cuisine où on l´entend crier à tue-tête sur son personnel, lui aussi trop bavard. Inutile pour nous de jouer l´organisation internationale de travail. Nous voulons juste profiter du séjour à Paris pour renouer avec la belle cuisine de notre pays.

Grande est notre surprise lorsqu´à la demande de la carte de menu, la dame nous répond: «passez la commande et on vous dira s´il y a ce que vous voulez ou pas. » Quel monde kafkaïen ! Après des discussions et des remarques saugrenues, on va finir par s´entendre sur les plats.

