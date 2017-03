Congo-Kinshasa: La RDC a un problème de gouvernance politique, économique et sociale, estime Ntumba Luaba

Alphonse Ntumba Luaba, ancien Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs(CIRGL) et ancien ministre des Droits humains estime que la RDC a un problème de gouvernance politique, économique et politique. Cette difficulté entraine des contradictions entre les membres du gouvernement sur un même sujet et la baisse de l'influence du pays au niveau africain.

«C'est pratiquement le seul pays [RDC] qui a vu son budget annuel être diminué d'autant. Nous avons un problème de gestion, de bonne gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. On ne sait même pas quand le gouvernement se réunit. A l'improviste ! Des ministres qui agissent, qui parlent individuellement au nom du gouvernement et qui se contredisent d'ailleurs. Ce pays, sur le plan africain est en train de s'effacer. Ce n'est plus parmi les pays africains qui comptent», commente Alphonse Ntumba Luaba.

Il a fait ces observations samedi 25 mars, à l'occasion du lancement du mouvement citoyen « Debout Congolais pour bâtir ». L'objectif de cette structure, affirme Alphonse Ntumba Luaba, est « d'engranger avec des citoyens Congolais des actions concrètes en vue de sortir la RDC de son immobilisme politique, du ralentissement économique, et de l'effritement de sa monnaie ».

Il fait remarquer ces actions, pour lesquelles il ne donne aucun indice, seront menées avec des organisations et personnes avec lesquelles sa structure partage les mêmes valeurs.

«Cette idée-là [de créer ce mouvement], nous l'avons partagée à plusieurs et l'assumons à plusieurs. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons reconstruire (le pays) et nous le ferons par des actions concrètes sur le terrain ; que ça soit dans le domaine politique, économique que social. Et nous le ferons en partenariat avec des individus et aussi des organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous», promet l'ancien Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs.