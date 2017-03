Niger: Coup d'Etat de 2015 - Les derniers dossiers devant le tribunal militaire

Après plus d'un an d'emprisonnement pour tentative de coup d'Etat contre le régime de Mahamadou Issoufou,… Plus »

Le dossier suit son cours dit-on, et la défense émet des réserves sur les accusations : « Vous remarquez vous-mêmes que cela fait quinze mois que nous nous échinons à dire, à tempêter, à écrire, que ces accusations ne sont pas fondées et le juge d'instruction du tribunal militaire vient de faire un premier pas... »

Comment se porte le principal accusé de cette tentative présumée ? « Il est convaincu qu'il n'a pas agi dans ce sens qu'on lui reproche, et il est convaincu que force restera à la loi et à la vérité », répond un de ses avocats, maître Ismaël Neno.

Neuf militaires et un civil sont toujours maintenus en prison par le juge du tribunal militaire. Il s'agit, entre autres, du général Salou Souleymane, ancien chef d'état-major, du colonel Idi Dan Haoua, commandant de la base aérienne de Niamey et de deux autres officiers : le commandant des Forces spéciales de lutte antiterroriste et son adjoint.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.