Enfin et conformément à l'article 52 de la Constitution et de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, je déclare close la présente session parlementaire extraordinaire.

Parmi les textes qui ont été discutés figure le projet de loi constitutionnelle portant modification de la Constitution du 20 Juillet 1991 et ses textes modificatifs ; texte que vous avez, du reste, adopté à une large majorité dans la mesure où il introduit des améliorations essentielles à notre système institutionnel et consacre l'encrage de la démocratie dans notre pays.

En effet, vous avez étudié et adopté, au cours de la présente session que nous clôturons aujourd'hui nombre de textes juridiques de grande importance qui constitueront sans doute, un ajout considérable à notre arsenal institutionnel et une contribution de poids pour le développement de notre pays.

Au niveau de l'assemblée nationale l'événement a donné lieu à un mot du Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur Mohamed Ould Boïlil, président de la chambre basse, dans lequel il a mis en exergue l'intérêt du projet de loi constitutionnelle portant modification de la Constitution du 20 Juillet 1991 et ses textes modificatifs que les députés avaient voté avec une large majorité et qui introduit des améliorations essentielles à notre système institutionnel et consacre l'encrage de la démocratie dans le pays.

