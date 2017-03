Gambie: Meurtre de l'opposant Solo Sandeng - La justice post-Jammeh à la peine

Banjul, 24 marsLe Sénégal et la Gambie ont signé vendredi à Banjul plusieurs accords portant… Plus »

En attendant, les neuf suspects sont toujours en détention. Une situation délicate qui ne devrait plus se reproduire : le ministère de la Justice a annoncé qu'il ne se saisira plus d'aucun dossier criminel sans que de vraies investigations aient été menées en amont.

Le ministère de la Justice l'a reconnu la semaine dernière et explique ne pas avoir été informé de l'arrestation de ces suspects par le ministère de l'Intérieur et la police. Eux répliquent avoir été obligés de procéder à ces interpellations rapides pour éviter la fuite des neuf anciens agents.

Un procès symbolique pour la population gambienne, qui a vécu sous la terreur de cette institution pendant plus de 20 ans. Mais ce procès n'arrive pas vraiment à démarrer, faute d'investigations et de preuves suffisantes. La juge a déjà prononcé trois renvois. Une situation emblématique des difficultés à mettre en place une justice post-Jammeh.

