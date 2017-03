Algérie: Une quarantaine de maisons d'édition algériennes exposent environ 700 titres au Salon du livre de Paris

Paris — Une quarantaine de maisons d'édition algériennes exposent environ 700 titres toutes disciplines confondues au Salon du livre de Paris (SLP), le plus grand événement généraliste dédié au livre en France.

Ce 37ème grand rendez-vous culturel, ouvert vendredi au public, rassemble chaque année les éditeurs, les auteurs français et internationaux, et plus de 150.000 amoureux de la lecture.

Cette année, la participation algérienne est assez importante avec 42 maisons d'édition, avec principalement des nouveautés notamment dans tous ce qui est littérature, romans, essais, histoire, nouvelles et patrimoine, a indiqué samedi après-midi à l'APS le responsable du stand Algérie,

Mohamed Iguerb, se ventant de la présence d'une quarantaine d'auteurs qui sont venus dédicacer leurs ouvrages.

Il y a aussi un programme d'animation pour chaque journée du salon, qui sera clôturé lundi, et une quarantaine d'auteurs pour des séances de dédicace. Donc, nous avons été obligés de commencer les séances de dédicace à partir de 11h00, vu que nous avons une dizaine d'auteurs pas jour, a-t-il expliqué.

Le stand algérien, qui s'étend sur 64 m2, "est bien agencé et situé juste devant l'entrée. Comme vous le constatez, il ne désempli pas et les responsables des maisons d'éditions sont présents pour présenter, apporter des explications au public et contribuer à la promotion de la production intellectuelle algérienne" , a-t-il ajouté.

Dans ce salon, la participation des éditeurs algériens a été axée sur la littérature, l'histoire, le patrimoine et le livre d'art. Le prix du livre en dinars algériens a été tout simplement traduit en euros.

"Nous sommes là pour faire la promotion aux éditions algériennes et notre participation n'a pas un objectif commercial", a encore expliqué Mohamed Iguerb, qui a souligné l'importance du concours du ministère de la Culture.

"Il y a quelque chose d'important qu'il faut dire, c'est que la présence algérienne à ce salon a été concrète grâce à l'aide et à l'apport du ministère de la Culture qui a pris en charge la construction, la location et l'aménagement du stand, en chargeant à cet effet l'ENAG, mais aussi pour le fret qui est extrêmement cher" , a-t-il dit, émettant le souhait d'avoir beaucoup de monde au stand, notamment de la part de la communauté algérienne vivant en France.

Parmi les écrivains programmés au stand Algérie pour les dédicaces, il y a lieu de citer en autres Mohamed Ghafir dit Moh Clichy, Waciny Laredj, Amar Belhimer, Abdelkrim Tazarout, Mouloud Achour, Armand Vial et André Paul Weber.

Le Salon du livre de Paris, qui réunit cette année plus de 50 pays, propose, durant 4 jours, à ses visiteurs plus de 800 événements et animations, et près de 3.000 auteurs présents pour dédicacer leurs ouvrages ou prendre la parole lors de conférences et débats avec les lecteurs.