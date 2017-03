Les travaux de la première conférence des ministres et responsables arabes en charge de l'enseignement technique et professionnel organisée sou le Haut patronage de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, ont démarré, samedi, au Palais des Congrès à Nouakchott.

Cette conférence dont l'ouverture a été supervisée par le Premier ministre Monsieur Yahya Ould Hademine vise l'échange d'expertises entre les Etats arabes et l'amélioration de la coopération dans les domaines de l'enseignement technique et professionnel.

Cette rencontre de trois jours est organisée par le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO).

La conférence à laquelle participe, en plus du pays hôte (la Mauritanie), 13 Etats arabes aborde divers thèmes relatifs à la réalité de l'enseignement technique et professionnel dans le monde arabe, aux expériences et aux orientations nouvelles dans ce domaine, tout comme il sera question des perspectives et des visions susceptibles de moderniser et de développer cet enseignement.

A cette occasion, le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine a prononcé l'important du discours qui suit:

« Messieurs les ministres

Messieurs les présidents des délégations,

Excellences Messieurs les ambassadeurs,

Monsieur le Secrétaire général de l'ALESCO,

Mesdames et Messieurs,

Il m'est agréable de présider au démarrage des travaux de la première conférence des ministres et responsables en charge de l'enseignement technique et professionnel dans la Nation arabe et à cette occasion j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue aux hôtes de la Mauritanie dans leur deuxième pays et un agréable séjour parmi-nous.

Mesdames et Messieurs,

La première conférence des ministres et responsables en charge de l'enseignement technique et professionnel dans la Nation arabe se tient dans des circonstances particulières dans la marche triomphale de nos pays, par la Grâce d'Allah, vers la réalisation des conditions de la renaissance pour combler le fossé existant entre nous et les pays développés.

Nos pays en développement et ouverts jour après jour à l'économie mondiale sous l'effet d'une mondialisation déferlante font face à de sérieux obstacles dans les domaines économiques, sociaux et culturels qui exigent de nous de redoubler d'efforts pour relever le défi de la modernité dans toutes ses dimensions en comptant en premier sur Allah, puis sur ce dont nous disposons comme énergies matérielles et humaines enfermées.

Toutefois, la première condition à tout cela réside dans une exploitation exemplaire des énergies humaines et leur libération des chaînes de l'ignorance et de la torpeur.

Aujourd'hui, nous sommes tenus de provoquer une nouvelle et sincère dynamique à partir de la reformulation de notre système éducatif sur des bases rationnelles et en jetant les jalons d'un enseignement technique et professionnel efficient.

Ceci est de nature à créer un système de formation intégré capable d'offrir une main d'œuvre qualifiée contribuant à réduire sensiblement la dépendance de l'économie arabe de la main d'oeuvre étrangère, d'ouvrir à notre jeunesse la porte de la compétitivité des opportunités d'emplois disponibles sur le marché du travail et de l'arracher à la pauvreté, à la marginalisation et à l'éloigner de l'emprise des courants de l'extrémisme et des dérives.

Mesdames et Messieurs,

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a compris très tôt cette réalité et s'est attelé à prêter une attention particulière au secteur de la formation technique et professionnelle, traduite par le Gouvernement à travers un ensemble de mesures techniques qui ont permis au pays de réaliser un bond qualitatif au niveau de ce secteur vital.

Dans ce cadre, il a été procédé à l'amélioration des performances du système de la formation, de son environnement et de ses structures à travers l'appui aux équipements, la réhabilitation et l'extension des infrastructures de base et la mise en œuvre de réformes comprenant la mise à jour du cadre juridique et la mise en place d'un système de gestion et de suivi ainsi que l'élaboration d'un plan de développement des ressources humaines.

Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits à travers la sortie d'un grand nombre de jeunes très bien formés dans les divers domaines techniques et professionnels répondant à une importante partie des besoins du marché national.

Mesdames et Messieurs,

Nous attendons avec impatience les résultats positifs de cette importante conférence qui serviront de base à une vision globale susceptible de conduire à la mise en place d'un système d'enseignement technique et professionnel arabe intégré capable d'accompagner les changements économiques et sociaux accélérés dans nos Etats arabes.

Sur cet espoir légitime, je déclare ouverte la première conférence des ministres et leaderships arabes en charge de l'enseignement technique et professionnel dans la Nation arabe, souhaitant à ses travaux pleins succès.

We selam aleykoum we Rahmetou Allah we Barakatouh"

Auparavant, le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Moctar Mallal Dia, avait souligné que l'importance de cette conférence réside dans la conjoncture particulière que connaissent les économies des Etats arabes face aux répercussions de la crise financière mondiale et leur ouverture de plus en plus grande sur l'économie mondiale.

Il a ajouté que la Nation arabe fait face à de grands défis liés essentiellement aux questions du développement, de la sécurité, de la paix et du terrorisme et que l'enseignement technique et professionnel est l'un des paris sur lesquels il faut compter pour relever ces défis.

Pour sa part, le représentant du Directeur général de l'ALESCO, Dr Mohamed Abdelkhalegh Medbouli, a exprimé ses remerciements à la Mauritanie, Direction nationale, Gouvernement et Peuple, pour avoir accueilli cette rencontre qui constitue un moment important dans l'action arabe commune pour la promotion de l'enseignement dans tous ses domaines et niveaux.

La cérémonie de démarrage des travaux de cette importante conférence s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du wali de Nouakchott-Ouest, du Vice-président de la Communauté urbaine de Nouakchott et des membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. (AMI)