Algérie: "Capitaliser l'expérience des anciens joueurs" (ministre)

Les festivités de cet événement ont été ponctuées par un match de gala entre les anciens joueurs de l'équipe nationale des années 1986-1990 et l'équipe de l'ancienne élite des joueurs de l'Est du pays. Plusieurs figures emblématiques de cette discipline sportive ont été honorées en présence d'un grand nombre de la famille sportive.

Au cours de cette cérémonie, des amis du regretté Abderrezak Bouhara ont apporté des témoignages poignants sur l'homme et le commis de l'Etat, son dévouement au service de son pays et son abnégation.

S'exprimant en marge des festivités célébrant le quatrième anniversaire de la disparition du moudjahid et ancien ministre, Abderrazak Bouhara (1934-2013), organisées par l'association "les amis du football" de Collo, Ould Ali a indiqué à l'APS que "la FAF œuvre à apporter de l'aide et du soutien à toutes les associations des anciens joueurs de football dans l'objectif de bénéficier de leur compétence et expérience ainsi que de leur vision s'agissant de l'avenir du football algérien".

