Algérie: PSG - Hatem Ben Arfa n'accepte pas sa situation !

Et de poursuivre : « Aujourd'hui, je n'accepte pas ma situation et c'est normal. Ce serait bizarre, même grave, d'accepter ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas lâcher car on a des choses à faire. Après on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la fin de saison, je continuerai à forcer mon destin ».

Pour Ben Arfa, être remplaçant tout le temps équivaut presque à une punition. « Je suis un compétiteur, je suis un champion dans ma tête. J'aime la gagne et c'est compliqué d'accepter d'être remplaçant. On peut accepter d'être sur le banc si c'est temporaire ou que l'on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'était une punition », ajoute l'ancien Marseillais.

« Moi je ne revendique rien ici, ni un temps de jeu, ni un poste précis. Je veux juste qu'on me donne ma chance et sentir qu'il y a une vraie concurrence dans cette équipe », a-t-il fait savoir ce dimanche dans des propos relayés par Maxifoot.

Arrivé au PSG l'été dernier, Hatem Ben Arfa ne rentre pas beaucoup dans les plans d'Unai Emery. Apparu à 23 reprises cette saison, l'ancien ailier de l'OGC Nice ne joue pas beaucoup. Mais loin de lui l'idée de se révolter et de demander un départ, Ben Arfa veut plutôt voir son entraîneur lui faire un peu plus confiance.

