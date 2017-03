Afrique Centrale: La RDC tient sa troisième réunion du Comité de Pilotage National

Ayant pris acte de l'état d'avancement du programme, les membres du Comité de Pilotage présents ont adopté, à l'unanimité, les listes des équipements présentés par les laboratoires concernés par le PIQAC.

La République démocratique du Congo (RDC) a organisé, vendredi 23 mars 2017, la troisième réunion de son Comité de Pilotage National (CPN) dans le cadre du programme de promotion de l'Infrastructure qualité en Afrique centrale, le PIQAC.

En sa qualité du président du CPN, le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Leu a ouvert les travaux de la réunion dont l'objectif était de rendre compte de l'état d'avancement du programme, mais aussi, de valider les listes des équipements que le programme fournira bientôt aux deux laboratoires accompagnés en vue de leur l'accréditation selon la norme ISO 17025.

Il s'agit du laboratoire de l'Office congolais de contrôle (OCC) et celui de l'Office des routes (OR).

Adoption des listes

Après la présentation de l'état d'avancement du PIQAC et celle du rapport de diagnostics, le débat a été ouvert pour permettre à chaque membre du comité d'exprimer son point de vue. L'assistance des membres du Comité de Pilotage a ensuite adopté à l'unanimité les listes de matériels présentées par les laboratoires de l'OCC et de l'OR. Selon le point focal du PIQAC en RDC, la prochaine étape est la transmission de ces listes au niveau de la cellule de gestion du PIQAC qui est basée à Libreville (Gabon). Ce, en vue de préparer les appels d'offre.

Le PIQAC vise l'intégration économique de l'Afrique centrale à travers l'amélioration de l'Infrastructure Qualité. Ceci suppose que les produits doivent répondre aux normes internationales en la matière. Débuté en 2015 pour une durée de 32 mois Le PIQAC a réalisé tous ses objectifs au niveau régional, puisqu'il a élaboré les textes relatifs à une politique qualité régionale, à un mécanisme régional d'harmonisation des normes ainsi qu'à la création d'un prix qualité régional. Ces textes ont été approuvés au mois de février 2017 par le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale, ce qui démontre une volonté de la sous-région à assoir une Politique qualité commune capable de faciliter les échanges commerciaux d'une part et assurer la sécurité et la santé des consommateurs d'autre part. Au niveau national, l'assistance technique des entreprises agroalimentaires et des laboratoires est en plein mise en place, ce qui permettra à terme la certification des entreprises selon la norme ISO 22000 et l'accréditation des laboratoires selon la norme ISO 17025.

« Nous estimons que les délais de 32 mois du projet ne sont pas suffisants pour atteindre ces objectifs, il est donc essentiel de prévoir un prolongement du PIQAC qui nous permettra la finalisation de l'appui technique qui est en cours.», a indiqué Madame Bokabo, point focal du PIQAC en RDC.

De son côté, le ministre de l'Industrie estime qu'il faut attendre la fin du projet pour pouvoir mesurer l'impact réel des activités en cours. Avant de demander aux membres du CPN à ce que des résolutions assorties de leurs discussions, puissent être capitalisées dans l'intérêt du pays et que « je sois en mesure de faire acheter des équipements pour les laboratoires de l'OCC et de l'Office des routes », a déclaré Marcel Ilunga Leu.

Initié par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), en concertation avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), le PIQAC est financé par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Le PIQAC a pour objectif de renforcer la compétitivité et la diversification des secteurs productifs à travers l'opérationnalisation des infrastructures de qualité régionales et nationales et leur mise en réseau. Il couvre sept pays de l'Afrique Centrale : le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine, la République du Congo,la République Démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.