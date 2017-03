Congo-Kinshasa: Près de 600 millions d'enfants vivront dans des zones en eau extrêmement limitées d'ici 2040(UNICEF)

Près de 600 millions d'enfants vivront dans des zones aux ressources en eau extrêmement limitées d'ici 2040, révèle un rapport de l'Unicef a l'occasion de la Journée de l'eau célébrée chaque année le 22 mars.

Selon le rapport, en RDC, les enfants sont les premières victimes des maladies dues au manque d'eau.

Seuls 47% de Congolais en milieu urbain et 36% en zones rurales ont accès à l'eau potable ou salubre.

Décryptage

Le 22 mars c'était la Journée mondiale de l'eau, une denrée si essentielle pour la vie. Cependant, seuls 47% de Congolais en milieu urbain et 36% en zones rurales ont accès à l'eau potable ou salubre. Les enfants sont les premières victimes des maladies dues au manque d'eau potable. Quel appui l'Unicef apporte-t-il au gouvernement pour s'assurer que les enfants ont de l'eau pour leur épanouissement ? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, Jean-Pierre Elali Ikoko reçoit M. Koen, spécialiste et chef de la section.

Brèves

*Le Fonds des Nations Unies pour la population et le Ministère de la Santé ont lancé mercredi 22 mars, une deuxième campagne de réparation de la fistule obstétricale à Goma. Avec l'appui de trois Experts Chirurgiens français et 2 experts nationaux, cette campagne va contribuer à améliorer l'accessibilité des soins de qualité.

La présente campagne va devoir, entre autres, réparer au moins 50 cas de fistules sélectionnées à Goma et renforcer les capacités d'aux moins 6 médecins dans la chirurgie réparatrice de la fistule.

Une première mini campagne a eu lieu à Kinshasa en février. Elle a permis d'assurer la réparation de 32 cas à l'hôpital Biamba Marie Mutombo.

*Le gouvernement japonais a alloué 450,000 dollars au Service de la Lutte Antimines des Nations Unies(UNMAS). Cette donation va permettre à l'UNMAS d'assister la Police nationale congolaise et la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre.

Cette assistance va aider à mieux gérer les armes et munitions, pour sécuriser les stocks de l'Etat et réduire l'instabilité causée par l'augmentation des armes au sein des groupes armés. La donation va aussi permettre au Centre congolais de la lutte Antimines de remplir ses obligations vis-à-vis de la Convention d'Ottowa sur les mines anti personnel.

* Plus de 370 000 personnes ont été contraintes de fuir les violences du conflit qui oppose les communautés Luba et Twa, selon OCHA. Le Coordonnateur humanitaire, Dr Mamadou Diallo, a mené du 15 au 17 mars une délégation composée des représentants des agences des Nations unies, de donateurs et d'ONG dans le territoire de Kalemie et de Manono, pour attirer l'attention sur cette crise qui secoue la région.

Invité

Adji Diaoa était parmi les formateurs des femmes militaires au Centre Régional de l'ONU à Entebbe. Elle répond aux questions d'Honoré Misenga Kalala.

Nouvelle de province

-Plus de 50 jeunes dont une dizaine de filles ont été formés à divers métiers dans le territoire de Walungu, au Sud-Kivu. Cette formation de soixante jours a été dispensée par les casques bleus du contingent pakistanais de la MONUSCO.

La cérémonie de remise de certificats aux lauréats a eu lieu le week-end dernier à Walungu centre.

Question aux Nations unies

Le 21 mars est consacré à la Journée internationale des forêts. En marge de cet événement, le Représentant de la FAO en RDC, Alexis BONTE, a été l'invité, mercredi dernier, de la conférence de presse hebdomadaire des Nations unies.

Agenda de la semaine

Deux journées dans votre agenda pour la semaine qui commence :

-le 27 mars : la Journée mondiale du théâtre,

-le 2 avril : la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.