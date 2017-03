Afrique: Ouverture des travaux de la 7e session de la Grande commission mixte algéro-congolaise

Il sera question également de "procéder à une évaluation exhaustive de l'état de la coopération bilatérale et de dégager de nouvelles perspectives de partenariat pour la hisser au niveau de la qualité des relations politiques entre les deux pays ainsi que de leur engagement commun en faveur de la paix et du développement de l'Afrique".

Les travaux de cette session ont pour objectif d'examiner "toutes les possibilités de promotion des échanges économiques et commerciaux et de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales à la lumière des rencontres de haut niveau prévues entre les deux pays".

Alger — Les travaux de la 7ème session de la Grande commission mixte algéro-congolaise ont été ouverts dimanche au Centre internationale des conférences (CIC), à Alger, sous la coprésidence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais à l'étranger, Jean Claude Gakosso.

